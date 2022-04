La fintech Stori, cuyas tarjetas de crédito se dirigen a la inmensa mayoría de las personas que carecen de cualquier tipo de crédito formal en México, anunció que planea invertir US$ 175 millones para crecer en el 2022 en el país mientras aumenta su cartera de clientes y contrata a más personas.

La startup mexicana emite sus tarjetas a ciudadanos “subbancarizados” como Nadir Redón, de 33 años, que se gana la vida revendiendo ropa y accesorios de acero inoxidable en la localidad de Zihuatanejo, en el suroccidental estado Guerrero, y quien afirmo que no pudo conseguir un préstamo en ningún banco.

“Mi ingreso es variable, pues el producto es de temporada. Gano entre 4,000 y 8,000 pesos al mes. Comencé con un crédito en Stori de 1,500 pesos mensuales (US$ 75.18) y siempre he podido pagarlo”, agregó.

Sólo el 31% de los 126 millones de habitantes de México tiene algún tipo de crédito, y los que lo tienen, suelen usar tarjetas de tiendas departamentales o de conveniencia, según el instituto de estadística del país, INEGI.

Stori extiende una línea de crédito al 99% de los solicitantes después de una verificación de antecedentes que estudia una combinación de factores como dónde viven y cómo se ganan la vida, aseguró Marlene Garayzar, cofundadora de la empresa lanzada en el 2018.

“No todos tienen los documentos que pedimos para dar los créditos, sino nuestro porcentaje de acceso podría ser del 100%”, contó. “Damos créditos desde 500 pesos y, en nuestra experiencia, la gente sí paga”, añadió.

Garayzar detalló que Stori, que cuenta con el respaldo de inversores como los estadounidenses GGV Capital y Goodwater Capital, espera expandirse en al menos otro país latinoamericano en los próximos dos años, pero declinó decir qué mercados está considerando.

Los mexicanos con trabajos informales o mal historial crediticio suelen llamar a muchas puertas antes de que se les apruebe un préstamo. Ese fue el caso de Eduardo Alvarado, de 28 años, cuya solicitud de tarjeta fue rechazada por la fintech brasileña Nubank, según aseguró.

“Quise hacer un intento con Nu, pero me rechazaron y pidieron regresar en un tiempo. Intenté con Stori y me aceptaron. Meses después reintenté con Nu y me aprobaron. Supongo que influyó bastante el tener a Stori como crédito inicial”, relató.

La fintech mexicana tiene un millón de clientes y la mayoría son titulares de tarjetas de crédito por primera vez, mientras que Nubank cuenta con alrededor de 1.4 millones de clientes en México y el 60% de ellos tenía alguna otra tarjeta antes de contratar sus servicios.