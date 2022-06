La nueva refinería que se construye en México, Olmeca, costará entre US$ 11,000 millones y US$ 12,000 millones, admitió el presidente Andrés Manuel López Obrador, significativamente por encima de los US$ 8,000 millones que el gobierno anunció hace tres años, cuando arrancó la emblemática obra.

El mandatario aseguró que el costo está dentro de lo aprobado por el Consejo de Administración de la petrolera estatal Pemex. Sin embargo -según documentos vistos por Reuters- los US$ 12,000 millones son el rango superior de un estimado en las etapas iniciales de la obra, que fue aprobada por US$ 8,900 millones.

Es la primera vez que el mandatario admite que los costes de la refinería, con capacidad para procesar 340,000 barriles por día (bpd), serían mucho mayores a los anunciados, a pesar de que expertos, medios y hasta funcionarios -hablando en condición de anonimato- ya lo habían advertido desde hace mucho tiempo.

No obstante, desmintió reportes de prensa acerca de que la refinería ubicada en Dos Bocas -en su sureño estado natal Tabasco- podría costar hasta US$ 18,000 millones y aseguró que estará a toda producción en el 2023, luego de realizar pruebas.

“Sí, hubo un aumento, pero no de US$ 18,000 millones, pues como un 20%-30%. O sea, va a salir como US$ 11,000 millones-US$ 12,000 millones, incluyendo IVA (Impuesto al Valor Agregado). Se ajusta a lo que autorizó el consejo de Pemex”, afirmó.

Fuentes han dicho a Reuters que la Secretaría de Energía ha pedido recursos a la de Hacienda para pagar los gastos de Olmeca, pero ésta ha declinado a hacer los traspasos de fondos alegando que el monto aprobado de US$ 8,900 millones no puede ser superado sin autorización expresa del Consejo de Administración de Pemex, el cual no ha sesionado para aumentar la cifra.

Por otra parte, AMLO reiteró que, después de la inauguración de una primera fase de la obra el 1 de julio, Olmeca estará a toda producción el 2023, tras hacer pruebas por varios meses, algo que expertos ponen en duda.