México: protestan ante embajada EE.UU. por política de separación de familias

Unas 500 personas, entre las que había muchas familias con hijos, protestaron el jueves ante la embajada estadounidense en Ciudad de México por la política de separación de familias migrantes aplicada por Washington.

El mandatario estadounidense, Donald Trump, puso fin mediante un decreto a la separación de niños inmigrantes de sus padres en la frontera con México, que generó indignación mundial tras difundirse imágenes de menores encerrados en jaulas.

De todos modos, centenares de personas indignadas se concentraron ante la embajada estadounidense, cortando el tránsito en el céntrico Paseo de la Reforma de la capital mexicana, para protestar contra la "inhumana" política migratoria de Trump.

"Trump a la jaula, los niños a la escuela", "Los niños en las aulas, jamás en las jaulas", "El pueblo mexicano no es inhumano" y "Si nos lo quitan a una, nos lo quitan a todas", fueron algunos de los cánticos que corearon los manifestantes, incluyendo muchas madres con sus hijos.

Paola Villanueva acudió a la protesta con su hijo de un año y medio tras pasar unos días llorando por los sucesos de la frontera, que le producen "una rabia tremenda".

"Soy madre, soy mujer y sobre todo soy un ser humano; no podemos no hacer nada al respecto, no podemos perder tanta humanidad", aseveró a Efe.

Esta madre avisó que la separación de los niños supone "un daño a nivel emocional, evolutivo y de desarrollo que es para siempre", y exigió que "que no se culpe a los niños de las malas decisiones de los adultos, como elegir a un Gobierno racista y fascista".

"No puede ser que se castigue a los que cruzan la frontera y no a los que secuestran a los niños, que es mucho más grave", dijo en referencia al Gobierno estadounidense.

Colectivos de madres y padres vinculados a colegios también se organizaron para acudir a la concentración, como Teresa Rodríguez, que asistió junto a sus dos hijos, de 7 y 5 años.

"Es una crisis humanitaria que debería tener a Estados Unidos en una crisis diplomática sin precedentes", aseguró Rodríguez, quien aseveró que en ningún conflicto mundial ha visto "escenas de niños en jaulas".

Explicó que en la escuela de sus hijos han hablado de la situación en la frontera, que ha afectado mucho a los niños.

Los manifestantes colgaron en la verja que protege la sede diplomática grandes pancartas que rezaban "Ningún migrante es ilegal" y "Stop deportation", mientras que otros llevaron sus propios carteles con mensajes como "Cuando haces trizas a un niño, se acaba la esperanza, se acabe el mundo, se acaba todo".

Algunos todavía más críticos llevaban una pancarta en la que se comparaba a Trump con Hitler, y un hombre vestido con la bandera estadounidense clamaba en un cartel: "Trump no sabe nada de derechos humanos".

Los concentrados, cerca del emblemático Ángel de la Independencia, concluyeron la protesta cantando el himno mexicano con el puño en alto, un sonoro aplauso y gritando al unísono "Viva México".