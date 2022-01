Los inversionistas que han sido alcistas frente a los bonos mexicanos debido a la austeridad fiscal del Gobierno acaban de tener una razón más para mantener sus apuestas.

A menos de una semana del comienzo del año, la nación latinoamericana ya ha cubierto más de la mitad de sus necesidades de financiamiento externo para el 2022 y aplazó los pagos de deuda a los tenedores de bonos en general a través de un acuerdo de gestión de pasivos que, según dice, tiene un valor de US$ 5,800 millones.

Esto proporciona seguridad adicional a los inversionistas que han sido ampliamente optimistas sobre las perspectivas de la deuda de la nación de cara al 2022. Mientras que las autoridades de países como Brasil recurrieron a inyecciones masivas de estímulo fiscal en medio de la pandemia, el presidente Andrés Manuel López Obrador frenó el gasto público adicional.

“Eso ayuda a mantener muy cómodamente el perfil de la deuda”, dijo Graham Stock , estratega sénior de deuda soberana de mercados emergentes en Bluebay Asset Management en Londres, que posee deuda mexicana.

Los bonos mexicanos fueron la apuesta favorita de sobreponderación para el 56% de los 83 inversionistas de mercados emergentes encuestados por Citigroup Global Markets Inc. Ese es el mayor nivel de sobreponderación para cualquier país, seguido de China, que fue el favorito del 38% de los encuestados, informaron analistas de Citi liderados por Dirk Willer en una nota publicada el miércoles

En una región donde la deuda en dólares generó pérdidas a los inversionistas en el 2021, los bonos de México superaron a sus pares regionales clave, incluidos Brasil, Chile y Perú.

Si bien los bonos de México se vieron arrastrados esta semana por un aumento de los rendimientos de los instrumentos del Tesoro de Estados Unidos y por la reorganización de activos a medida que algunos inversionistas se cambiaban a los nuevos bonos a 12 y 30 años de la nación latinoamericana, todavía se consideran atractivos.

“México se ha convertido en un país seguro y casi aburrido para invertir en América Latina”, dijo Guido Chamorro , codirector de deuda en divisas de mercados emergentes en Pictet Asset Management.

El país fue el primero en el mundo en desarrollo en acceder a los mercados de deuda internacionales este año, vendiendo US$ 4,100 millones en nuevos bonos denominados en dólares, así como US$ 1,700 millones en canjes por notas más antiguas con vencimiento del 2025 al 2051. El Gobierno también recompró los US$ 545 millones en notas en dólares pendientes con vencimiento en el 2023.

Al llevar a cabo la transacción apenas inició el año, México pudo reducir la posibilidad de refinanciamiento antes de que las tasas de préstamos comiencen a subir en Estados Unidos, lo que elevará los costos para los mercados emergentes, incluido México, dijo Benito Berber , economista de Natixis.

El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años se acercó el jueves a su máximo del 2021, profundizando una de las mayores liquidaciones semanales en la deuda del Gobierno de Estados Unidos en años.

“También es una forma de capitalizar el hecho de que los riesgos macroeconómicos ahora no son tan altos”, dijo. “De esta forma, México puede acceder al mercado relativamente más barato. Si espera, el costo podría aumentar”.