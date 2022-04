El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que su Gobierno desarrollará tecnología para explotar el litio tras la reforma que ordena que el mineral sea exclusivo del Estado y prohíbe la participación de extranjeros.

“Estuve leyendo comentarios de que para qué vamos a tener el litio si nos va faltar la tecnología. Pero ahí vamos a ir desarrollando la tecnología o se adquiere, pero el litio es nuestro”, sostuvo el mandatario en su conferencia diaria.

López Obrador celebró la aprobación de la reforma de la Ley Minera que ocurrió este lunes en la Cámara de Diputados y que este martes se votará en el Senado.

La reforma, propuesta por el presidente, declara de utilidad pública la exploración, explotación y aprovechamiento del litio, además de impedir concesiones y contratos privados para la explotación del mineral, que será solo responsabilidad del Estado a través de un nuevo organismo descentralizado.

“Estoy muy contento con lo del litio. Es que no dicen nada (los opositores), pero ellos saben muy bien lo que significa el litio, es un mineral estratégico”, manifestó.

De acuerdo con datos del oficialismo, México está en el lugar número 10 de los 23 países con reservas de este mineral, con el yacimiento más grande del mundo en Sonora, en el noroeste del país.

El mandatario ha cuestionado el interés de las empresas y gobiernos extranjeros por el mineral.

“Tiene que ver con un bien de la nación que ambicionan extranjeros, me consta que lo ambicionan. No estoy seguro, pero hay quienes sostienen que el golpe de Estado en Bolivia (contra Evo Morales en el 2019) tuvo que ver con el litio”, aseveró.

La iniciativa legal se presenta tras el fracaso este domingo de la reforma constitucional sobre energía que incluía un apartado para que la carta magna reconociera la facultad exclusiva del Estado para explotar el litio.

El presidente ironizó que los diputados de oposición “no hicieron su trabajo” porque pensaban que su intención de nacionalizar el litio había terminado.

“Fue una muy buena decisión la del día de ayer, a ver si no les jalan las orejas a los que no hicieron su trabajo completo porque pensaron que bloqueando la reforma constitucional ya con eso estaba resuelto. No”, dijo.