López Obrador señaló el lunes que el subgobernador Gerardo Esquivel, cuyo mandato termina el 31 de diciembre, podría no ser nombrado nuevamente en el puesto tras su derrota en una elección para dirigir un banco de desarrollo con sede en Washington.

El comentario provocó especulaciones entre los observadores de Banxico sobre los posibles nombres para ocupar su lugar en la Junta de Gobierno integrada por cinco miembros, y los expertos creen que es más probable que el puesto lo obtenga una persona externa en lugar de alguien que ya trabaja en el banco.

“Por lo que hemos visto con las nominaciones a lo largo de esta Administración, no se ha cumplido con lo que ya sería una tradición, que la Junta de Gobierno tuviera miembros, estuviera compuesta, por personas que hicieron carrera dentro del banco central”, dijo Janneth Quiroz Zamora , vicepresidenta de estudios económicos de Monex Casa de Bolsa.

Esto incluye el nombramiento el año pasado de la exjefa de gastos de la Secretaría de Hacienda Victoria Rodríguez como gobernadora del banco, a pesar de su limitada experiencia en política monetaria.

Aunque las posibilidades son escasas, Esquivel podría acabar sorprendiendo a los observadores de Banxico al ser reelegido para un segundo mandato de ocho años, lo que probablemente lo haría continuar con su apoyo a una política monetaria más laxa que otros miembros de la Junta.

Estos son algunos de los candidatos que los economistas creen que podrían reemplazar a Esquivel:

Gabriel Yorio

Como segundo al mando de la Secretaría de Hacienda, dirigida por Rogelio Ramírez de la O. , Yorio ha sido parte del equipo que ha mantenido el déficit bajo control en medio de gastos de gran envergadura como un nuevo aeropuerto y una refinería.

En su calidad de subsecretario, asiste a las reuniones de la Junta del banco central sin derecho a voto y es la voz pública del Gobierno en temas que van desde la cobertura petrolera hasta un pacto para limitar la inflación.

Anteriormente trabajó en la Secretaría de Hacienda de Ciudad de México, en el Banco Nacional de Comercio Exterior SNC, y en el Banco Mundial.

“Yorio tiene experiencia pertinente en macroeconomía, mercados y políticas. Los mercados probablemente acogerán favorablemente su nombramiento”, dijo Alonso Cervera, economista jefe para América Latina de Credit Suisse Group AG.

Lucía Buenrostro

Vicepresidenta de política regulatoria de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, o CNBV, Buenrostro es doctora en economía de la Universidad de Warwick, en el Reino Unido. Trabajó en el sector privado en Commerzbank AG, y ocupó altos cargos en el Banco del Bienestar, de López Obrador, y en el regulador de salud del país. Su hermana, Raquel, es una estrecha aliada de López Obrador y recientemente fue nombrada secretaria de Economía.

“No recuerdo con este punto que tenga una experiencia cercana en un ramo afín al Banco de México. No lo veo así. De nuevo, no sería restricción por ley”, dijo Joel Virgen Rojano, director de estrategia para Latinoamérica de TD Securities.

Juan Pablo de Botton

Subsecretario de Egresos de la Secretaría de Hacienda, De Botton ocupa el mismo cargo que tenía Rodríguez antes de ser elegida para el máximo puesto de Banxico. Anteriormente se desempeñó como director de dos bancos de desarrollo y trabajó en el Servicio de Administración Tributaria. También formó parte del equipo de transición de López Obrador.

Algunos señalan que tiene menos experiencia que Yorio y es menos conocido en los mercados financieros, pero su trabajo en la Secretaría de Hacienda lo convierte en un jugador competitivo para el puesto. Otros piensan que es poco probable que el presidente le permita dejar su cargo actual.

“Sin embargo, se ve difícil que el Gobierno quiera dejar ir a los subsecretarios, debido a que trabajan muy bien en el equipo gubernamental”, dijo Gabriel Casillas , jefe de economía para América Latina en Barclays Plc, refiriéndose a De Botton y al subsecretario de Hacienda, Gabriel Yorio .

Jorge Mendoza

Director del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Banobras, formado en Harvard, Mendoza es uno de los pocos funcionarios públicos de alto nivel que trabaja con López Obrador después de haber servido previamente en la Administración del expresidente Enrique Peña Nieto.

Antes de ser destinado a Banobras cuando López Obrador asumió el poder en el 2018, Mendoza fue director de finanzas corporativas en la empresa de servicios públicos de México y desempeñó altos cargos en crédito público y asuntos internacionales en la Secretaría de Hacienda.

Mendoza trabajó en fusiones y adquisiciones para Barclays Capital en Nueva York y en banca de inversión para Credit Suisse Group AG antes de incorporarse al sector público. Tiene una Maestría en Administración de Empresas de la Universidad de Harvard y es Licenciado en Finanzas de la Universidad de Texas, Austin.

Julio Santaella

El expresidente del instituto de estadísticas de México no es ajeno al banco central ya que fue parte de su equipo de investigación económica.

También ha trabajado en política macroeconómica en la Secretaría de Hacienda, así como en el Fondo Monetario Internacional. Tiene un doctorado de la Universidad de California, Los Ángeles.

Santaella y Édgar Amador, ambos asesores técnicos del gobernador de Banxico, “tienen amplia experiencia en política monetaria y fiscal”, escribió este mes en una nota Gabriel Lozano, economista jefe para México de JPMorgan Chase & Co.