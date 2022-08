La unidad mexicana de Citigroup Inc., Banamex, podría atraer ofertas de entre US$ 7,000 millones y US$ 8,000 millones, a medida que se reduce el número de postores, según personas familiarizadas con el asunto.

Grupo Financiero Banorte, Grupo Financiero Inbursa de Carlos Slim, el magnate minero Germán Larrea y Grupo Financiero Mifel siguen en puja, según las personas, que pidieron no ser identificadas porque las conversaciones son privadas. Slim, con un patrimonio neto de US$ 73,500 millones, y Larrea, quien junto con su familia tiene alrededor de US$ 24,300 millones, según el índice de multimillonarios de Bloomberg, son las dos personas más ricas de América Latina. Los representantes de Citigroup, Banorte e Inbursa declinaron hacer comentarios. Los representantes de Mifel y Grupo México de Larrea no respondieron a las solicitudes de comentarios. El proceso de venta continúa y las ofertas por la unidad podrían cambiar, dijeron las personas. A principios de año, Citigroup con sede en Nueva York puso a la venta su unidad minorista Banamex después de que su participación en los depósitos mexicanos cayera casi un 10% en las dos décadas posteriores a la compra del Banco Nacional de México en el 2001. Banorte, que es el segundo banco más grande de México por créditos totales, solo superado por Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, es visto como el principal contendiente para Banamex. Banco Santander SA dijo el 22 de julio que quedaba fuera del proceso de licitación después de que Citigroup rechazara una oferta de US$ 6,000 millones del banco español, dijeron las personas. Un representante de Santander declinó hacer más comentarios. El proceso de venta ha sido lento, según personas cercanas a las conversaciones. Mientras tanto, Citigroup ha considerado un acuerdo para comprar la unidad mexicana del banco Deutsche Bank AG para obtener más rápidamente una licencia para operaciones allí enfocadas en clientes institucionales y banca privada. Frank Aguado, el jefe de relaciones con inversionista de Inbursa, dijo la semana pasada que la empresa estaría interesada en comprar Banamex a un precio “razonable”. En una llamada, señaló a los analistas que Inbursa está invitando a otros empresarios mexicanos a unirse a su oferta, pero que aún no hay un grupo definido. Larrea, quien controla la minera de cobre Grupo México, contrató al presidente de Grupo Aeroméxico SAB, Javier Arrigunaga así como a Pedro Aspe para que lo asesore, dijo la gente. Aspe se desempeñaba como secretario de Hacienda de México cuando Banamex y otros prestamistas fueron reprivatizados en 1991, luego de haber sido nacionalizados durante una crisis financiera una década antes. Arrigunaga había estado al frente de Citibanamex desde el 2010 hasta que renunció en el 2014 en medio de las denuncias de un total de US$ 400 millones en préstamos fraudulentos al proveedor de servicios petróleo Oceanografía SA. Los dos se unieron como asesores junto con Barclays Plc, según reportó Bloomberg anteriormente.