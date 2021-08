Lo que queda del sector manufacturero de Venezuela ha sobrevivido a expropiaciones gubernamentales, frecuentes apagones, un colapso de la moneda y escasez de equipos. Pero ahora hay otra amenaza: la competencia de versiones importadas de los propios productos de las empresas.

Las tiendas de Venezuela tienen galletas Oreo hechas en México justo al lado de la versión producida localmente. La mayonesa de Kraft Heinz Co. se está importando de Brasil y Estados Unidos, aunque la empresa también elabora el producto para untar en sándwiches en la ciudad de Valencia. Bolsas de 22 kilos de comida para perros Purina de fabricación estadounidense compiten con el mismo producto de la planta de Nestlé SA en Aragua.

Las importaciones, que están exentas de derechos de aduana e impuestos al valor agregado, pueden ser hasta un 40% más baratas que la versión producida localmente, incluso después de incluir los costos de transporte. Las fábricas locales simplemente no pueden competir dadas las extremas ineficiencias que existen para hacer negocios en Venezuela.

La situación es parte del absurdo del capitalismo en Caracas, donde el presidente, Nicolás Maduro, está fomentando el uso del dólar estadounidense y flexibilizando los controles de precios para reactivar una economía devastada por la hiperinflación, las sanciones y años de mala gestión.

Permitir las importaciones libres de impuestos para alrededor de 2,500 artículos tenía la intención de ayudar a aliviar la escasez. Y si bien hay indicios de que la Administración de Maduro está comenzando a reconocer los problemas de las fábricas nacionales, también hay una industria en auge de empresas familiares que compran a intermediarios extranjeros y luego revenden los productos a los minoristas.

“El Gobierno dice que la prioridad es la industria. Pero lo que está haciendo ahora es subsidiar economías de afuera”, dijo Luigi Pisella, presidente de Conindustria, un grupo que representa a los fabricantes. Dice que las importaciones se encuentran entre los mayores desafíos para sus miembros.

Al igual que con gran parte de la empresa privada que está surgiendo en la Venezuela socialista de Maduro, algunas de las importaciones de productos minoristas son técnicamente ilegales, ya que se supone que los envíos internacionales puerta a puerta se limitan al consumo privado, no a artículos para reventa. Pero el Gobierno hace la vista gorda ante el comercio. Según estimaciones de la industria, los envíos puerta a puerta representan el 40% de las importaciones totales, duplicándose desde el 2017.

La práctica aumenta el estrés para un sector industrial que se ha reducido casi a la mitad en los últimos años debido a que la escasez de materias primas, la falta de piezas para equipos pesados, una moneda que se derrumba y una destrucción económica que redujo drásticamente el poder adquisitivo de los consumidores minaron las ganancias.

Entre el 2017 y 2020, el número de empresas manufactureras en el país se redujo un 44% y más de 1,600 fábricas cerraron en medio de una de las peores crisis económicas de la historia moderna. Empresas como Kimberly-Clark Corp., Kellogg Co., Cargill Inc., Pirelli SpA y Goodyear Tire & Rubber Co. han abandonado el país en los últimos cinco años.

Después de años de quejas de los dueños de las fábricas, la Administración de Maduro finalmente reconoció la semana pasada las consecuencias que están teniendo las importaciones, y anunció que eliminará casi 600 artículos de la lista de exenciones de impuestos, incluidos algunos tipos de pasta, leche y detergentes. El país apunta a reemplazar gradualmente todas las importaciones con productos nacionales, dijo la vicepresidencia, Delcy Rodríguez .

Nestlé, una de las pocas multinacionales que todavía opera en el país y que cuenta con cinco fábricas y alrededor de 2,500 empleados, dice que está perdiendo ventas debido a las importaciones del mercado gris. Ha advertido sobre los posibles riesgos para la salud de las versiones no autorizadas de sus productos y dice que algunos de ellos son falsificaciones, incluida leche en polvo Nido falsa.

“Hubo ventajas impositivas y eso evidentemente te pone en situación de desventaja”, dijo Francisco Guerrero, vicepresidente de asuntos legales de Nestlé en Venezuela. “Lo que nos parece mucho más preocupante son los productos que aparecen sin cumplimiento de vía legal, sin trazabilidad, sin cumplir con normativa de registro sanitario. O peor aún, las falsificaciones”.

Patrones cambiantes

Si bien los fabricantes locales lamentan la situación, los consumidores se han beneficiado. Las estanterías de las tiendas, que hace unos años estaban vacías, ahora están repletas de opciones. Todo, desde aceitunas italianas hasta bocadillos de Cheesecake Factory, están disponibles en las tiendas de conveniencia, conocidas como bodegones, algunas de las cuales están tan llenas de productos que parecen supermercados.

Los minoristas se sienten atraídos por las versiones importadas no solo por el precio, sino también por ofrecer más variedad, ya que los productos locales suelen ser de menor tamaño debido a limitaciones de producción. Por supuesto, la pobreza está generalizada y los productos alimenticios de alta gama son inasequibles para muchos venezolanos. Según una encuesta reciente, el salario medio de un trabajador equivale a unos US$55 al mes.

Aunque los artículos extranjeros suelen ser más baratos, es habitual que las tiendas también ofrezcan la versión local para satisfacer a los clientes leales a un gusto particular. También son más fáciles de reponer.

Cuando los artículos de uso diario eran más difíciles de encontrar hace unos años, los consumidores estaban felices de encontrar cualquier versión del producto que buscaban. Ahora, los compradores se pueden dar el lujo de buscar otras variables como marcas y tamaños de su preferencia, dijo el investigador de mercado local Alexander Cabrera , de Atenas Consulting Group.

Iris Origuen , de 58 años, mientras se tomaba un descanso de su trabajo en un salón de manicura para comprar en un bodegón en un barrio residencial en el este de Caracas, reconoció que los productos fabricados en el extranjero suelen ser de mejor calidad y más baratos. Pero dijo que hay algo en el sabor de algunos alimentos locales que la hace volver a ellos.

“Con algunos productos como la mayonesa, no cambiaría la venezolana”, afirmó Origuen.