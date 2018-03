Mercado de casas de lujo de Manhattan grita sobreprecios

Las casas de lujo en Manhattan se están vendiendo con los mayores descuentos que se hayan registrado, ya que los propietarios se cansaron de esperar a que los compradores equiparen sus precios.

Las viviendas con precios de US$ 4 millones o más que celebraron contratos en las primeras 12 semanas del año redujeron sus precios en un promedio de 10%, la mayor contracción registrada en datos desde 2012, según Olshan Realty Inc. Precios de venta final, que no se conocerán hasta que se cierren los acuerdos, probablemente reflejarán reducciones aún mayores, dijo Donna Olshan, presidenta de la corredora que compiló el informe.

"La mayoría de las cosas de US$4 millones o más se están vendiendo 15 a 20% por debajo de la solicitud original", dijo Olshan. "Son datos que gritan: ¡Los precios del mercado están demasiado altos!"

Los propietarios que persisten en la venta de sus casas están admitiendo que el mercado de lujo de Manhattan está colmado de opciones, y que incluso los compradores adinerados son susceptibles a los precios. Los compradores con efectivo ya no están subastando propiedades a niveles récord, y los vendedores que reconocen la nueva realidad son los que tienen más probabilidades de tener éxito, dijo Olshan.

Este año, se espera que 4,600 apartamentos recién construidos se pongan a la venta, donde el precio de casi la mitad de ellos será de US$2.400 por pie cuadrado o más, según la corredora Corcoran Sunshine Marketing Group. Eso se suma a las 3,323 nuevas unidades que llegaron al mercado el año pasado, además de todas las propiedades más antiguas que están a la venta.

Un total de 230 unidades de lujo celebró contratos este año hasta el 18 de marzo, una disminución del 17 por ciento frente al mismo período de 2017, según Olshan. Antes de encontrar compradores, esas casas pasaron en promedio 466 días en el mercado, el plazo más largo para el comienzo de un año que se haya registrado desde 2012.

Una propiedad en los registros de Olshan es una mansión de siete dormitorios en East 65th Street que se puso a la venta en octubre en US$18 millones, según el sitio web StreetEasy. El vendedor redujo el precio dos veces desde entonces, para pedir finalmente US$ 14 millones por la casa de 10,253 pies cuadrados (unos 953 metros cuadrados). El 14 de marzo se celebró un contrato.

El mayor acuerdo de esta semana fue por un apartamento de 6.360 pies cuadrados en 1 Central Park West, también conocido como Trump International, dijo Olshan. El apartamento se puso a la venta en mayo de 2016 por US$40 millones y, con el tiempo, su precio bajó a US$27,5 millones antes de encontrar un comprador, según StreetEasy.

Más vendedores deben seguir su ejemplo, dijo Olshan. "El mayor problema en este momento es solo el precio realmente excesivo", dijo. "Hay gente que todavía está delirante respecto de sus bienes inmuebles".