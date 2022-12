US SIF Foundation dijo que los activos sostenibles suman alrededor de US$ 8.4 billones este año. Esa cifra es inferior a los US$ 17.1 billones declarados hace dos años, y la diferencia se debe en gran medida a los cambios en la metodología utilizada para calcular las cifras, informó el martes el grupo de la industria.

La enorme caída observada en Estados Unidos de los activos que toman en cuenta factores ASG parece que se replica en todo el mundo. En Europa, las empresas de inversión están comenzando a eliminar las etiquetas ASG de los fondos en medio de reglas más estrictas en la región, y los reguladores asiáticos también están estableciendo estándares más estrictos.

Los puristas ASG han pedido durante mucho tiempo un restablecimiento del mercado en medio de señales de que la etiqueta se estaba aplicando con demasiada liberalidad. La etiqueta se ha adherido a todo, desde swaps y otros derivados hasta a acuerdos de recompra. Algunos gestores de fondos ASG incluso mantuvieron bonos del Gobierno ruso hasta poco antes de que Vladímir Putin invadiera Ucrania.

En su nueva investigación, US SIF exigió a las instituciones que presentaran más “información granular” sobre su incorporación de cuestiones ASG. Además, varios administradores de dinero informaron “una disminución moderada a pronunciada” en los activos vinculados a factores ASG, que pueden estar relacionados con la iniciativa de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos para una mayor transparencia en torno a la consideración de los factores ASG por parte de los fondos, dijo el grupo, sin identificar a las empresas.

Este año ha sido “extraordinario” y se han presentado “múltiples propuestas regulatorias, así como acusaciones de lavado verde y ataques políticos por parte de algunos legisladores”, dijo Lisa Woll, directora ejecutiva de US SIF.

Las organizaciones SIF en otras regiones están haciendo revisiones similares de su metodología, dijo Woll durante una presentación sobre los últimos hallazgos.

US SIF se centró en lo que llama estrategias de incorporación ASG para contabilizar los activos. Estos incluyen lo que el grupo denomina integración ASG, evaluación positiva/mejor en su clase, evaluación negativa, inversión de impacto e inversión con temas de sostenibilidad.

Al igual que en ediciones anteriores, la investigación de US SIF se centró en dos temas principales:

Inversionistas que utilizan criterios ASG para construir carteras.

Inversionistas que presentan resoluciones de accionistas.

Juntas, las estrategias representaron alrededor de US$ 10.6 billones de activos a principios de año. Después de ajustar la doble contabilización, la cifra total se redujo a US$ 8.4 billones netos, lo que equivale a alrededor del 13% de los activos totales de Estados Unidos bajo gestión profesional, informó US SIF.