Mejores acciones del mundo subirían aún más si crudo se mantiene

Bloomberg. El rally insuperable de las acciones nigerianas podría no haber terminado aún.



El principal índice de acciones de la mayor economía de África ha subido 12% este año en términos de dólares, la mayor alza entre las 96 principales bolsas analizadas por Bloomberg, lo que la ha impulsado a su nivel más alto desde 2008. Dangote Cement, controlada por el hombre más rico de África, Aliko Dangote, y la compañía más grande en la bolsa, ha subido a un máximo récord.



El avance probablemente se mantendrá gracias al aumento de los precios del petróleo, principal exportación de Nigeria, y a medida que los inversores intentan incrementar sus tenencias de lo que queda entre las acciones más baratas de África, según la unidad de gestión de activos del prestamista sudafricano FirstRand.



"Para los inversores que desean una mayor exposición a los consumidores en África, y en Nigeria en particular, las perspectivas son buenas", dijo Paul Clark, administrador de fondos en Johannesburgo en Ashburton Investments, que posee acciones nigerianas, incluida Seplat Petroleum Development.



"El sector bancario es probablemente el más atractivo en este momento, especialmente los prestamistas de nivel 2", señala.



Aquí presentamos tres cuadros más que evalúan lo que puede deparar el futuro: Los inversores extranjeros han sido cruciales para impulsar el mercado. El ETF Global X MSCI Nigeria, en Nueva York, atrajo un ingreso neto semanal récord la semana pasada.



Eso ayudó a aumentar la capitalización de mercado del fondo cotizado a casi US$ 90 millones, el doble del nivel en mayo del año pasado.



Incluso después de las ganancias, las valoraciones nigerianas son las menos caras entre los principales índices de renta variable africanos.



Las acciones de Nigeria se cotizan a PER adelantado de 10.2, mientras que las de Sudáfrica están en 14 y el Índice MSCI de Mercados Emergentes, en 13.



Esto sugiere que hay más potencial alcista, según el fondo Allan Gray, con sede en Ciudad del Cabo. Mientras los inversores extranjeros adoptaron un enfoque negativo hacia Nigeria después de la caída del petróleo de 2014 y la posterior recesión, la economía repuntó el año pasado y el Fondo Monetario Internacional pronostica que el crecimiento se acelerará al 2.1%en 2019.



"Para los inversores a largo plazo, las acciones nigerianas eran una ganga muy clara", dijo Nick Ndiritu, cogerente del fondo de renta variable africano de US$ 389 millones de Allan Gray, que no incluye a Sudáfrica.



"La confianza de los inversores se ha vuelto más optimista sobre Nigeria y una nueva calificación del mercado bursátil nigeriano ya está en marcha", dijo.



Aún así, hay algunas señales de alerta. La correlación a 120 días entre las acciones nigerianas y el crudo Brent ahora se encuentra en el nivel más alto en dos años. Si los precios del petróleo revierten su aumento del 45% desde junio, los activos nigerianos podrían recibir un golpe.



Esa es una razón por la cual HSBC Holdings Plc tiene una perspectiva negativa sobre las acciones. El banco del Reino Unido también dice que Nigeria tendrá que liberar aún más su moneda. Si bien el banco central flexibilizó algunos controles de capital el año pasado y abrió una ventana de negociación para los inversores de cartera extranjeros, continúa operando con varios tipos de cambio.



"Es probable que el sistema de tipo de cambio múltiple de Nigeria siga siendo un obstáculo clave, manteniendo a los inversores a largo plazo al margen", dijeron los analistas de HSBC David Faulkner, John Lomax y Kishore Muktinutalapati en una nota el 11 de enero.