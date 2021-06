Mundo







Médicos venezolanos denuncian que hay una anarquía en el plan de vacunación “Cuando tú no planificas, no te organizas o no pides el concurso de todos aquellos que te pueden ayudar, cometes el error de la gran mala planificación y la anarquía que estamos observando”, dijo Lorenzo junto a otros representantes de los trabajadores de la salud.