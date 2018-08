Mayor riesgo para México es una recesión en EE.UU., no AMLO "La política no nos preocupa mucho. Lo que nos preocupa más es que en 18 a 24 meses podríamos estar viendo una posible crisis en Estados Unidos", señaló un administrador de dinero que ayuda a supervisar US$ 2,000 millones para Franklin Templeton Investments en México.

Amlo Andrés Manuel López Obrador. (Foto: AP)