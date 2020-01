Los inversionistas ricos son casi unánimemente optimistas sobre los mercados en el 2020, según UBS Global Wealth Management.

Un enorme 94% de los inversionistas ricos esperan retornos positivos este año, según una encuesta realizada a más de 4,800 personas en todo el mundo. Alrededor de dos tercios son optimistas sobre los mercados de valores de su propia región, con aquellos en EE.UU. en el lugar más alto de la clasificación, muestra la encuesta realizada entre el 19 de diciembre y el 12 de enero. Ven impulso para obtener ganancias provenientes de la mejora de las relaciones comerciales entre Estados Unidos y China, el crecimiento de las ganancias corporativas, la expansión de los mercados emergentes y el ritmo de innovación.

Eso es un gran cambio en la opinión respecto a una encuesta anterior, que mostró que incluso en octubre, más de la mitad de los encuestados esperaban una liquidación significativa del mercado para finales del 2020. Solo 6% espera retornos negativos del mercado este año, según el último informe. El 60% expresó optimismo sobre la economía global.

A pesar del aumento de las tensiones en Medio Oriente, los activos de riesgo global iniciaron en el 2020 con una nota fuerte, extendiendo la recuperación del año pasado cuando Estados Unidos y China firmaron un acuerdo comercial de fase uno. El S&P 500 alcanzó un nuevo record a principios de este mes. Además, el principal índice de referencia de renta variable de Europa volvió a subir a un máximo histórico el viernes debido a que los sólidos datos económicos eclipsaron las preocupaciones sobre un brote de virus en China que había afectado a los mercados a principios de la semana.

“Prácticamente todos los inversionistas informaron retornos positivos de su cartera en 2019, con altas expectativas continuas para el 2020”, asegura en el informe Paula Polito, vicepresidente de división en UBS Global Wealth Management. “El optimismo en la economía y el mercado de valores continúan aumentando, pero los eventos geopolíticos podrían moderar ese optimismo en cualquier momento”.

Alrededor de una cuarta parte de los activos de los encuestados estaban en efectivo, ligeramente por debajo del informe anterior. Los estrategas de Wall Street e importantes inversionistas como Ray Dalio han estado recomendando un posicionamiento de riesgo. “El efectivo es basura”, dijo el fundador de Bridgewater Associates LP en una entrevista con CNBC en Davos. “Salgan del efectivo”.

En el nuevo año, más dinero ingresará a las acciones, y datos de EPFR Global y Bank of America Corp. muestran ingresos de US$ 20,500 millones en fondos de acciones. Eso está revirtiendo parcialmente las salidas del año pasado, que alcanzaron alrededor de US$ 167,000 millones, ya que muchos participantes del mercado se mantuvieron cautelosos y recurrieron a los bonos o el efectivo a pesar de la recuperación del mercado de valores.

El posicionamiento aún bajo en renta variable significa que hay más espacio para ganancias, escribieron estrategas de Goldman Sachs Group Inc. esta semana. Los resultados de la encuesta también estuvieron en línea con la posición sobreponderada de la oficina de inversión de UBS Global Wealth Management en la renta variable, donde favorece especialmente a los mercados emergentes.

UBS Global Wealth Management encuestó a inversionistas y propietarios de negocios en 19 mercados, con un patrimonio neto de al menos US$ 1 millón o US$ 250,000 en ingresos anuales y al menos un empleado que no fueran ellos mismos.

