Marc Benioff, el último multimillonario 'tech' en comprar una revista famosa

En el siglo XX, las personas podrían convertirse en filántropos adinerados al lanzar publicaciones. Henry Luce y sus socios comerciales recaudaron US$ 86,000 para iniciar la revista Time en 1923, dejando una fortuna de más de US$ 100 millones cuando murió en 1967. Actualmente, los filántropos ricos se convierten en barones de la prensa rescatando publicaciones como la creación de Luce.

El 16 de setiembre, Marc Benioff, cofundador de Salesforce.com, una compañía de software en la nube, y su esposa, Lynne Benioff, compraron Time por US$ 190 millones. Ellos son los más recientes multimillonarios de la industria tecnológica que invierten en periodismo impreso, siguiendo los pasos de Jeff Bezos, CEO de Amazon, que compró el Washington Post en el 2013, y Laurene Powell Jobs, viuda de Steve, cofundador de Apple, quien tomó una participación mayoritaria en el Atlantic el año pasado. Cada uno ha declarado tener un interés cívico en apoyar el periodismo, sin inmiscuirse en él.

Time ha lidiado con la incertidumbre financiera por más de una década. En el 2014, Time Warner, su matriz, la dividió, junto con otros títulos como Fortune, People y Sports Illustrated, en una entidad llamada Time Inc, lo que generó temores de que las revistas languidecieran como huérfanos corporativos no queridos.

El año pasado, para reducir costos, Time redujo su tiraje de 3 millones, anunciando un nuevo objetivo de 2 millones. En enero de este año, Meredith, una compañía de medios estadounidense, compró Time Inc por US$ 1,800 millones, y asumió otros US$ 1,000 millones en deuda. Ese acuerdo fue respaldado por Charles y David Koch, hermanos multimillonarios con participación activa en la política republicana, lo que provocó temores infundados de una toma conservadora del semanario.

Lo que Time necesita de sus últimos propietarios, además de su generosidad, es una visión que pueda mantenerlo como un negocio. Muchos periódicos y revistas se han retirado en la última década, algunos de ellos nombres prominentes con larga trayectoria, el Village Voice, un periódico en Nueva York, cerró en agosto.

Los analistas de los medios argumentan que la fama de la marca Time debería permitirle sobrevivir, pero hasta ahora lo ha hecho por medio del ajuste del cinturón. Aún no ha alcanzado una nueva y rica corriente de ganancias en la era digital. Se espera que los ingresos de la revista disminuyan este año, según un informe del Wall Street Journal, de US$ 173 millones a $ 158 millones.

Marc Benioff podría ayudar. Él es aclamado como un experto en marketing y ventas (algunos lo llaman "marc-eting"). Según informes de prensa, él quiere que el personal de Time reflexione sobre cómo debería ser la publicación en el 2040. Pero incluso si no lo logran, con sus recursos (alrededor de US$ 7,000 millones), al menos Time debería subsistir por unos 22 años más, lo que era algo que parecía improbable antes de las noticias de esta semana.

Mientras tanto, los Benioff están asumiendo cierto riesgo político. Como propietario de una importante propiedad de los medios de comunicación, Benioff, al igual que Bezos, bien podría provocar la ira del presidente Donald Trump. Los accionistas de Salesforce podrían preocuparse por las represalias. Los Benioffs declararon al momento de la compra que no estarían involucrados en las operaciones diarias de la revista. Eso puede no importar si las imágenes poco halagadoras del presidente aparecen en la portada.