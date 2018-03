Mandato autocrático de Xi Jinping supone estabilidad para inversores

El giro autocrático de China con el liderazgo del presidente Xi Jinping resultará en una mayor estabilidad, impulsando el atractivo de su mercado bursátil y su deuda frente a otros países en desarrollo, de acuerdo con Brandywine Global Investment Management.

La eliminación de los límites al mandato presidencial concede a Xi más influencia en su objetivo de consolidar las relaciones comerciales y fomentar la innovación en el país, dijo Tracy Chen, gestora de cartera de la firma de inversión, que tiene unos activos de US$ 74,000 millones. Esto beneficiará valores del sector tecnológico como Baidu Inc., Alibaba Group Holding Ltd. y Tencent Holdings Ltd., manifestó.

Brandywine también favorece a los cuatro grandes bancos de China, Industrial & Commercial Bank of China Ltd., Bank of China Ltd., China Construction Bank Corp. y Agricultural Bank of China Ltd., ya que el nerviosismo por los préstamos morosos es exagerado.

"Me gustan mucho las acciones chinas, e incluso los bonos", dijo Chen. "El Gobierno probablemente sea más estable bajo el mandato continuo de Xi. Frente a otros mercados emergentes, eso es una gran ventaja y el mercado no lo ha tenido en cuenta".

Brandywine se une a un coro de inversores, desde Acadian Asset Management a BlackRock Inc., que están ensalzando la renta variable china tras las medidas de Xi para poner fin a los límites de su mandato.

Los alcistas argumentan que la estabilidad política, la expansión económica continua y el mayor acceso de los inversores extranjeros a las acciones cotizadas en el mercado interno respaldan esta clase de activos. A nivel mundial, la idea de que los regímenes autocráticos pueden producir algunos de los mejores rendimientos no es nada nuevo para las gestoras de cartera.

A Chen también le gustan los bonos del Tesoro de Estados Unidos frente a los europeos de bajo rendimiento, así como los bonos brasileños y argentinos frente a la mayor parte de la deuda asiática.

Esto es lo que Chen dijo respecto a los mercados emergentes:

¿Qué impacto tiene el dólar estadounidense en su apuesta por los mercados emergentes?

"La suavidad del dólar no ha terminado. La debilidad del dólar estadounidense durante uno o dos años generalmente dura de cinco a 10 años. Es un proceso largo. En este momento, el debilitamiento del dólar es demasiado agudo y demasiado rápido, por lo que a corto plazo podría ver un giro. Pero no creemos que se haya acabado".

¿Cuál es el riesgo de una guerra comercial?

"Daría una probabilidad de un 20% a una guerra comercial. Los aranceles de Trump han aumentado significativamente el riesgo. Depende de cómo quiera continuar. Si quiere reducir el déficit por cuenta corriente con China, eso se puede conseguir fácilmente. Pero si Trump quiere castigar a China por el robo de propiedad intelectual, eso podría afear las cosas y China podría tomar represalias. Trump y Xi son hombres fuertes y ninguno quiere quedar en evidencia".



¿Quiénes serían los ganadores y los perdedores en tal caso?

"Si hay una guerra comercial o si la relación se deteriora, habrá un aumento de los rendimientos para los bonos del Tesoro de Estados Unidos. Ya no será un refugio seguro porque los chinos pueden vender, como lo hicieron en el 2015. Todos los activos de riesgo podrían venderse. Por supuesto, algunos países podrían beneficiarse si China toma represalias comprando menos productos agrícolas de Estados Unidos. Países latinoamericanos como Brasil y Argentina son dos de los que podrían beneficiarse".

¿Cómo ve los bonos mexicanos antes de las elecciones presidenciales?

"La curva de rendimiento mexicana está invertida, lo que sugiere una recesión. Pero en nuestro modelo, los bonos son baratos, lo que en parte es un reflejo de los riesgos del TLCAN y las elecciones. Aún así, sólo es cuestión de tiempo para que el mercado toque fondo".

¿Qué otras cosas les gustan en los mercados emergentes?

"También nos gustan Perú y Colombia dado su altos rendimientos reales y la inflación. Algunos países de EMEA ofrecen alto rendimiento, pero también conllevan mayores riesgos políticos y la gobernanza es difícil de manejar, como en Turquía. Tenemos posiciones en Sudáfrica y Egipto".