Un magnate inmobiliario está erigiendo el Canary Wharf italiano

La oficina de Manfredi Catella está rodeada de rascacielos, tiendas, edificios residenciales y espacios públicos que conforman el desarrollo de Porta Nuova en Milán. Su empresa familiar, Coima, desarrolló el proyecto de uso mixto de 2,000 millones de euros (US$ 2,300 millones), un emprendimiento conjunto con el gigante inmobiliario estadounidense Hines, que ahora es propiedad de la Autoridad de Inversiones de Qatar.

Luego, Catella, de 50 años, se separó de Hines y se lanzó por su cuenta. Coima continúa desarrollándose alrededor de Porta Nuova, una versión milanesa de los complejos Canary Wharf de Londres o Hudson Yards de Nueva York. Su firma también participa en proyectos independientes respaldados por fondos soberanos desde Azerbaiyán hasta Abu Dabi.

En una entrevista en su sede de Milán, Catella habló sobre el populismo, el atractivo duradero de Italia y por qué una vez rechazó una inversión de 500 millones de euros en su fondo. Sus comentarios han sido editados y condensados.

¿Cómo se hace dinero con las propiedades?

Si desea obtener grandes retornos en un período como este, o bien compra algo con muchas dificultades o muy barato o tiene que agregar mucho apalancamiento. No hacemos eso. Creemos que hay que desarrollar el producto correcto para ganar dinero a largo plazo. Hay que tener capital paciente. Esa es la razón por la que atraemos fondos de riqueza soberana, ellos entienden eso y pueden ser inversionistas a largo plazo.

¿Qué desafíos trae el clima político de Italia?

Estamos en una fase global de populismo. Está en todas partes. Está en Estados Unidos, está aquí, está en el Reino Unido. Por lo tanto, es extremadamente difícil invertir si uno basa las inversiones en la dimensión macroeconómica tradicional. Lo ideal sería eliminar por completo la correlación con la macroeconomía y enfocarse en los fundamentos: la demanda, la oferta, las brechas en el mercado, que son más seculares.

¿Cuál es la oportunidad fundamental?

La demografía y la tecnología llevan a la gente a buscar un tipo de espacio diferente. Y así, cada clase de activo está cambiando mucho. E Italia es un país donde existe una brecha muy importante entre el espacio físico disponible y la localización de la demanda.

¿Dónde están las oportunidades futuras en Milán?

Milán tiene una gran cantidad de activos y sitios que están listos para la regeneración, como los talleres ferroviarios. No hay otra ciudad importante en Europa que todavía tenga sitios tan grandes tan cerca del centro urbano. En Londres, Fráncfort, y París no queda un solo lugar donde uno pueda decir ‘hagamos la ciudad del futuro’. Hay que jugar dentro de un marco urbano existente.

¿Cómo hizo para recaudar fondos?

Al principio, preferimos recaudar capital internacional, no italiano, porque creemos que los inversores internacionales tienen mucha más experiencia y son más maduros en la selección de los mejores gerentes. Eso nos ayudó a validarnos.

¿Ha rechazado dinero?

Queríamos recaudar 500 millones de euros y un inversor, al que no nombraré, dijo: "De acuerdo, le daremos 500 millones de euros". Así de simple. No sabía qué decir. Probablemente sonreí porque esa fue una muy buena respuesta. Pero luego, incluso antes de salir de la habitación, dije: “Mire, si acepto esto, no seríamos validados como un equipo de gestión empresarial. Así que tengo que decir que no. Pero, obviamente, patrocínenos con menos dinero, por favor". Nos dieron 150 millones de euros y dimos la vuelta al mundo para recaudar capital adicional.