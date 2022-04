La madre del preso cubano Ángel Jesús Véliz Marcano, Ailex Marcano, aseguró que su hijo, en prisión desde las protestas del 11 de julio del 2021, “no es un delincuente” sino que quiere “una Cuba mejor”.

En una rueda de prensa celebrada en Madrid tras su viaje a Ginebra, donde denunció ante organismos de Naciones Unidas así como civiles la situación de los jóvenes presos, Marcano explicó el estado de su hijo y del resto de detenidos.

Véliz Marcano fue detenido el 18 de julio del 2021, una semana después de participar en las protestas en la ciudad central de Camagüey, y condenado a seis años de prisión, que actualmente cumple en la cárcel Cerámica Roja después de haber pasado por otras cárceles de la isla.

“Mi hijo participó de forma voluntaria y espontánea en las manifestaciones, nadie lo incitó, es muy triste lo que estamos viviendo los familiares, solo porque nuestros hijos participaron en manifestaciones de forma pacífica, que eran necesarias”, aseveró.

Consideró que “el pueblo nunca esperó que los presos recibieran esta respuesta -de detenciones- por parte del gobierno” cubano: “ellos son jóvenes, quizá tengan ideas renovadoras que nos lleve a vivir mundo mejor y hacer realidad sus sueños”.

Apoyo internacional

Marcano solicitó desde Madrid “apoyo internacional” para las familias y las madres de los presos ya que “las organizaciones nacionales” y únicas legales en la isla, “no escuchan” a los familiares.

“Pedimos a las organizaciones internacionales, ya que las nacionales no nos escuchan, que aboguen por la libertad inmediata de los presos del 11 de julio y los presos políticos, que todos los años van presos, es un crimen, por pensar diferente nadie debe ser detenido”, manifestó.

En esa línea, aludió a que las organizaciones oficiales de mujeres cubanas “no se han sensibilizado” con las madres de los presos y agradeció a las redes de otros países que se están “preocupando y ocupando” de ellas.

“Ellas sí están haciendo esta labor de escucharnos y apoyarnos, esto no lo tenemos en la isla”, añadió.

Tras el 11 de julio, “despertamos”

La madre de Ángel Jesús subrayó que tras las protestas del 11 de julio y las posteriores detenciones, “despertó” y empezó a comprender “la realidad” de la situación en Cuba.

“Ellos nos han convertido en lo que hoy somos, ya despertamos, sabemos la realidad, ya no nos creemos lo que estaba en los libros de texto”, opinó.

Marcano aseguró que no tiene “acceso a las tiendas” de productos básicos, porque está “perseguida” por las autoridades, según denunció.

“Ni siquiera a las pocas que podemos ir, porque están vacías, en Cuba no tenemos acceso a los productos más básicos, y en mí caso yo tengo que ir a revendedores con precios altísimos”, lamentó.

Pese a ello, aseguró no tener “miedo”: “me da igual lo que me puedan hacer a mí, me preocupa mi hijo, por él seguiré luchando”.

En la rueda de prensa también participaron Yaxys Cires, del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, institución organizadora del evento, y Elena Larrinaga, de la Red Femenina de Cuba.