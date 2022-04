En los últimos tres años, MacKenzie Scott ha transformado la filantropía estadounidense al donar cantidades récord de dinero a causas que a menudo otros pasan por alto. Ahora, sus donaciones fuera de Estados Unidos, donde sus miles de millones podrían tener un impacto aún mayor, van en aumento.

La última ola de donaciones de Scott (US$ 3,900 millones) incluyó a unas 60 organizaciones sin fines de lucro con sede fuera de Estados Unidos, de un total de 465 que recibieron subvenciones desde junio pasado, según datos compilados por Bloomberg.

Las organizaciones sirven causas en los cinco continentes, desde la pequeña nación insular del Pacífico de Micronesia hasta los barrios marginales de Río de Janeiro. También hubo un aumento en las donaciones realizadas a organizaciones con sede en Estados Unidos que distribuyen fondos a nivel mundial, incluso a los esfuerzos de ayuda en Ucrania.

Scott, de 51 años, ha donado alrededor de US$ 12,400 millones repartidos en 1,257 causas desde que firmó el Giving Pledge en el 2019, una promesa de donar la mayor parte de su gran fortuna para ayudar a resolver problemas sociales.

Algo característico de Scott es su propensión por el misterio y por lanzar bombas de dinero transformadoras en organizaciones que no las vieron venir.

‘Oportunidad única’

“Nunca imaginamos que había sido MacKenzie Scott”, dijo Catherine Kyobutungi , directora ejecutiva del African Population and Health Research Center, o APHRC, una organización sin fines de lucro con sede en Nairobi, Kenia, que recibió un donativo de US$ 15 millones, la donación individual más grande de su historia.

El APHRC, fundado hace dos décadas, apoya a investigadores prometedores que trabajan en temas de desarrollo africano. A menudo recibe solicitudes de información de personas que representan a personas ricas anónimas, dijo Kyobutungi, pero aún está tratando de averiguar qué contacto condujo a la donación de Scott.

“Ese tipo de donación sin restricciones es una oportunidad única en la vida que nos mantendrá activos a largo plazo”, dijo. “Nunca habíamos visto algo así”.

Scott, que no respondió a varios mensajes en busca de comentarios, dijo en una publicación de blog del 23 de marzo que ella y su equipo “buscan una cartera de organizaciones que respalde la capacidad de todas las personas para participar en las soluciones”. Su enfoque “incluye algunas áreas nuevas, pero como siempre, nuestro objetivo ha sido apoyar las necesidades de las personas subrepresentadas”.

La ex esposa del fundador de Amazon.com Inc., Jeff Bezos, tiene un valor de US$ 53,000 millones, según el Índice de multimillonarios de Bloomberg.

Donaciones para Brasil

Al igual que sus donaciones estadounidenses, los objetivos globales de Scott cubren una amplia gama de causas. Su fortuna ahora financia esfuerzos tan diversos como mejorar la salud pública en la India, apoyar a las jóvenes feministas en América Latina y proteger la selva amazónica. También hizo una donación de US$ 6 millones al Micronesia Conservation Trust, que administra los esfuerzos de protección de la biodiversidad en lugares como la República de Palau y el territorio estadounidense de Guam.

“Todavía no sabemos cómo llegamos a su radar”, dijo Lisa Andon, subdirectora ejecutiva del MCT.

De las donaciones realizadas a organizaciones sin fines de lucro fuera de Estados Unidos, aproximadamente una cuarta parte se destinó a organizaciones brasileñas. En Brasil, como en otros mercados emergentes con monedas más débiles, sus donativos denominados en dólares tienen un impacto adicional.

Vera Cordeiro, de 71 años, inició en la década de 1990 un proyecto para mejorar la atención médica de las familias más pobres de Río de Janeiro con nada más que un botiquín y algo de comida. Su Instituto Dara recibió una subvención de US$1 millón de Scott.

El primer contacto de Scott se produjo a través de Bridgespan Group, señaló Cordeiro, una consultoría sin fines de lucro que asesora a filántropos y que ha recibido un donativo de Scott. Todo el proceso de diligencia tomó alrededor de cuatro meses, dijo.

Cordeiro espera que las donaciones de Scott motiven a los brasileños ricos a involucrarse más en la filantropía. El país es la economía más grande de América Latina, pero también una de las más desiguales, con el 1% más rico que posee casi la mitad de toda la riqueza de la nación, según la Base de Datos Mundial de Desigualdad. También tiene un solo signatario del Giving Pledge.

“Si nuestra organización se hubiera creado en Estados Unidos, no tendría que estar mendigando dinero año tras año”, dijo. “La donación de MacKenzie Scott es un hito, pero ¿dónde están todos los multimillonarios brasileños?”