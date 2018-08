Macao superará a Catar como el lugar más rico del mundo

Catar va en camino de perder su estatus de lugar más rico del mundo ante Macao , el enclave de juegos chino.

La economía del centro mundial de los casinos alcanzará el equivalente a unos US$ 143,116 per cápita para 2020, según las proyecciones del Fondo Monetario Internacional. Esta cifra situaría a Macao por delante de Catar, actual número 1, que alcanzará los US$ 139.151 en el mismo período de tiempo.

Macao, un antiguo enclave portugués en el extremo sur de China, se ha convertido en una meca del juego desde que regresó bajo control chino hace casi veinte años. Es el único lugar de China donde los casinos son legales, convirtiéndolo en un imán para los grandes apostadores del continente. El producto interno bruto de Macao ha aumentado en más de tres veces desde aproximadamente US$ 34,500 per cápita en 2001, según los datos del FMI .

Se espera que la diferencia de riqueza entre los dos lugares aumente más allá de 2020, ya que el PIB per cápita de Macao alcanzará los US$ 172,681 en 2023, según datos de la edición de abril de la Perspectiva Económica Mundial del FMI. Por su parte, Catar crecerá a sólo US$ 158,117.

En otras lugares, se espera que el PIB per cápita de Singapur supere los seis dígitos para el año próximo y se encamine a crecer a cerca de US$ 117,535 para 2023, mientras que Hong Kong alcanzará casi US$ 80,000 para entonces, según proyecciones del FMI.

Tres países europeos, Luxemburgo, Irlanda y Noruega, se clasificaron entre los 10 que se espera que sean los más ricos del mundo para 2020, mientras que Estados Unidos ocupa el puesto 12.