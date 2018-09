Luxemburgo se apresta a acoger a hijos de banqueros del Brexit

Luxemburgo podría enseñarle un par de cosas al Reino Unido a la hora de prepararse para el Brexit.

En tanto el centro financiero busca seducir a los banqueros londinenses al Gran Ducado, el país ha hecho los deberes para garantizar que sus hijos tengan un lugar donde aprender.

A partir del lunes, los padres podrán enviar a sus hijos a una de cuatro escuelas estatales gratuitas que acaban de abrirse y que ofrecen departamentos completos con un plan de estudios en idioma inglés, con el adicional de enseñar francés o alemán, además de luxemburgués.

La educación en inglés en el país –que es el segundo mayor mercado de fondos del mundo y un centro para multinacionales como Amazon.com Inc.- ya ha crecido exponencialmente desde el 2016, cuando el Reino Unido votó a favor de dejar el bloque de 28 naciones.

La expansión significa que ya no hay que elegir entre dos Escuelas Europeas, creadas para los descendientes de funcionarios de la UE, o las dos principales escuelas privadas en idioma inglés, St. George’s International School y The Internacional School of Luxembourg, que cobran 13,390 euros (US$ 15,600) y 17,140 euros respectivamente por los alumnos del último año.

“Ya no podíamos ofrecer sólo un sistema”, dijo Myriam Bamberg, portavoz del Ministerio de Educación de Luxemburgo. “Tuvimos que satisfacer estas necesidades de diversidad. Ahora hay nuevas secciones europeas en inglés, francés o alemán que ofrecen una alternativa al sistema tradicional luxemburgués”.

Sin la expansión, la presión para que hubiera clases en inglés se habría vuelto difícil en tanto el país se promociona activamente como destino de primera línea para las firmas financieras que buscan hacer pie en el continente tras el Brexit.

La decisión del Reino Unido de abandonar la UE ya ha convencido a más de 30 compañías financieras –sobre todo en seguros y gestión de activos- de buscar un lugar en Luxemburgo. La oficina de estadística Statec dice que el brexit ha traído 250 nuevos puestos de trabajo al país, que estima que finalmente se crearán 3,000 nuevos empleos.

Las escuelas ofrecen tres tipos de título secundario: el sistema británico de Niveles ‘A’, en que los alumnos tienden a especializarse en tres o cuatro temas o los más amplios Bachillerato Internacional y Bachillerato Europeo. Este último sobre todo es ofrecido por las Escuelas Europeas creadas en países con instituciones de la UE.

Los grupos de expatriados y de padres en las páginas de medios sociales de Facebook Inc. hacen innumerables preguntas sobre las escuelas del país, conforme los padres que acaban de mudarse a Luxemburgo o están por hacerlo buscan consejos sobre la calidad de la enseñanza en los sistemas local y privado.

Estas incluyen pedidos de información sobre el tamaño de las aulas, la atención y las actividades después del horario escolar, así como opciones de transporte o tránsito, algo que puede ser un problema según dónde viva la gente.