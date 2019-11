La Paz. El líder opositor de Bolivia, Luis Fernando Camacho, denunció la madrugada de este martes que grupos oficialistas le impiden salir del aeropuerto de El Alto, que sirve a La Paz, pero que no cesará en su intención de forzar al presidente Evo Morales a renunciar.

Camacho llegó procedente de su natal Santa Cruz, 900 kilómetros al este de La Paz, la noche del lunes pero en la terminal aérea se vio imposibilitado de salir. La víspera dijo que le entregaría una carta a Morales que contenía su dimisión al cargo de presidente.

El líder opositor de la rica región de Santa Cruz insiste en que el oficialismo hizo fraude para favorecer a Morales en las elecciones del 20 de octubre, exige su dimisión y unas nuevas elecciones sin su participación.

El oficialismo acusa al líder civil de promover un golpe de estado.

Mi querida Bolivia, EFECTIVAMENTE sigo en el aeropuerto gracias a ESTE SEÑOR QUE LLAMÓ a una horda MASISTA. Ahora, mi vida tiene nombre y apellido...IBERT AGUILAR.https://t.co/jJYFkIOhwv#concluELEXBOL14 pic.twitter.com/MFcpe8FFeA — Luis Fernando Camacho (@LuisFerCamachoV) November 5, 2019

“El ministro (de Interior, Carlos) Romero instruyó que cierren todo El Alto, acaban de iniciar el cierre! (para que) no podamos salir”, escribió Camacho en una publicación en Facebook, y lanzó un desafío: “Que venga en persona el ministro y me saque él si tiene valor”.

“Me están llamando para decirme que me vuelva, como voy a volver si no está firmada la renuncia? Nega (negativo)... llego por que llego!!! vamos que se puede!! Dios está con nosotros!”.

Luis Almagro, el secretario general de la OEA, entidad que realiza desde la semana pasada una auditoría de las elecciones generales, exigió en Twitter a las autoridades de Bolivia que “se asegure libertad de movimiento y circulación de @LuisFerCamachoV”.

Solicitamos a las autoridades de #Bolivia que se asegure libertad de movimiento y circulación de @LuisFerCamachoV — Luis Almagro (@Almagro_OEA2015) November 5, 2019

En uno de los videos que publicó Camacho en Facebook se le ve increpar a un funcionario aeroportuario, a quien acusa de haber revelado su llegada al lugar y de motivar a oficialistas a cercar la terminal aérea.