Gracias al cambio climático, los incendios forestales en el Ártico son una fuente creciente de destrucción y emisiones de carbono en la cima del mundo. Gracias a la invasión de Rusia a Ucrania, el Consejo Ártico —el foro diplomático más importante del mundo para la formulación de políticas en las comunidades árticas del extremo norte— es posible que no tenga la capacidad de coordinar estudios, preparativos y respuestas este año.

Siete de las ocho naciones que integran el Consejo condenaron la invasión rusa hace dos semanas y pausaron la cooperación en la mayor parte de su trabajo. En cuanto a los daños colaterales, la cooperación internacional en los incendios forestales del Ártico puede parecer insignificante en comparación con la carnicería en Ucrania.

Pero a medida que el clima se calienta, no se puede pasar por alto el papel del Ártico en la salud del medio ambiente y la economía mundial. Un Ártico más cálido alterará el clima, las corrientes oceánicas y la pesca. Rusia, que tiene el 53% de la costa ártica y el 70% de su población, tendrá que desempeñar un papel clave en la respuesta. Por ahora, los otros países y comunidades del Ártico deben continuar planificando y respondiendo a un futuro más cálido.

Durante la mayor parte de la historia, no hubo necesidad de una gobernanza internacional en el Ártico. Los grupos indígenas estaban muy dispersos y no participaban en los tipos de extracción de recursos a gran escala que generan fricciones internacionales. Los Estados-nación fronterizos podrían aspirar a explotar los recursos del Ártico cercanos, pero el clima y las condiciones prohibitivas aseguraron que no entrarían en conflicto con los vecinos del Ártico.

Ese pensamiento comenzó a cambiar en la década de 1970 cuando la ciencia y la tecnología hicieron que el Ártico fuera más accesible. El cambio climático y el legado tóxico de los desechos de la era soviética surgieron como las principales preocupaciones.

Se desarrolló un interés comercial en las oportunidades de negocio que podrían ofrecer un Ártico más cálido, desde el transporte marítimo hasta la minería. En 1996, los ocho Estados árticos —Canadá, Dinamarca (que incluye a Groenlandia), Finlandia, Islandia, Noruega, Suecia, Estados Unidos y la Unión Soviética— junto con seis grupos indígenas, establecieron el Consejo Ártico para abordar la protección ambiental y el desarrollo sostenible.

El Consejo carece del estatus de una organización internacional formal como la Unión Europea o la Organización Mundial del Comercio, lo que significa que actúa por consenso informal de sus miembros. Silenciosamente, ha producido algunos acuerdos notablemente útiles, incluidos acuerdos legalmente vinculantes sobre búsqueda y rescate, y preparación y respuesta a derrames de petróleo.

Un pacto de 2018 diseñado para mejorar la cooperación científica a través de las fronteras ha demostrado ser particularmente útil y ha estimulado los esfuerzos de investigación en toda la región, que van desde un inventario recientemente publicado de la biodiversidad del Ártico hasta evaluaciones a largo plazo del impacto del hollín de carbono negro en la salud pública. También coordina una rica y diversa gama de investigaciones sobre el cambio climático.

Han pasado menos de tres semanas desde que se detuvo el trabajo del Consejo, por lo que el impacto no está claro. Pero una pausa prolongada seguramente sería problemática.

Los científicos temen que una serie de prioridades de investigación, incluido el monitoreo de incendios forestales, el deshielo del permafrost y las emisiones metano, puedan verse interrumpidas por una interrupción prolongada en la recopilación y el intercambio de datos.

“Algunos aspectos del cambio climático, como trabajar con el carbono negro, podrían verse gravemente afectados”, dijo Evan T. Bloom, miembro sénior del Polar Institute del Wilson Center en Washington y exdirector de la Oficina de Asuntos Polares y Oceánicos del Departamento de Estado de EE.UU. “Es muy difícil hacer eso sin la participación de Rusia, especialmente si quieres una acción a nivel gubernamental”.

No toda la investigación del Ártico involucra a Rusia. Continuará la colaboración entre investigadores internacionales en instalaciones como el Centro de Investigación Internacional del Ártico en Fairbanks, Alaska. Los Estados y las comunidades indígenas de la región deberían usar la pausa para reasignar recursos y priorizar la investigación que se puede lograr sin Rusia.

Pero los esfuerzos a más largo plazo para abordar el calentamiento del clima ártico y los problemas relacionados requerirán la participación de Rusia. Eso no se reanudará a menos que Rusia cese sus hostilidades en Ucrania. En ese momento, predijo Bloom, Rusia estará ansiosa por recuperar su papel de liderazgo en los asuntos del Ártico.

“Rusia se ve a sí misma como una gran nación ártica”, dijo Bloom. “Es fundamental para su definición. No quiere sobresalir de manera negativa, perpetuamente”. El Consejo Ártico debería reconocer esta aspiración y no tomar medidas que excluyan permanentemente a Rusia del diálogo internacional y la investigación en el norte, o que den la impresión de que no se valora su participación.

La guerra eventualmente terminará, pero el cambio climático y su impacto en el Ártico, no. Para abordarlos, el mundo deberá incluir al residente más importante de la región.