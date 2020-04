Diario La República (Colombia)

Producto de la expansión del Covid-19 y otros factores que tienen en jaque a la economía mundial, 51% de los multimillonarios son más pobres que el año pasado, según el ranking de los más ricos de Forbes. A pesar de esto, Jeff Bezos, fundador y director ejecutivo de Amazon, se ubicó, por tercera vez, en el primer lugar de la lista con un capital neto de US$113,000 millones para 2020.

A pesar de que el fundador del gigante tecnológico logró conservar su lugar en esta nueva edición de la lista, la revista estadounidense citó que “a partir del 18 de marzo, cuando se finalizó esta lista, Forbes contó 2.095 multimillonarios, 58 menos que hace un año y 226 menos que solo 12 días antes, cuando inicialmente se calcularon lo valores netos”.

Esta reducción en el número de multimillonarios a nivel mundial y de sus fortunas llevó a que el total del valor neto que alcanzaron los 2,095 integrantes de la lista se ubicara en US$8 billones, lo que equivale a US$ 700,000 millones menos que lo que registraron el año pasado, según cuentas de Forbes.

Por esto, en el top 10 del actual ranking se presentarán cambios significativos frente a la ubicación del año pasado. Por ejemplo, Carlos Slim pasó de ocupar el puesto cinco en 2019 a ubicarse en la casilla 12 este año con US$ 52,100 millones, es decir que su fortuna se redujo 18% frente a lo que registró en la pasada edición.

Esta caída en el patrimonio de Slim podría ser un reflejo de que “los consumidores están demandando menos servicios del sector de telecomunicaciones. Por ejemplo, la televisión por cable, uno de los negocios del magnate, ha empezado a ser reemplazada por las nuevas tendencias”, explicó Santiago Roldán, experto en tecnología.

Esta disminución en el capital del hombre más rico de la región también es un reflejo del impacto que tendrá el Covid-19 en México, por ejemplo, ya que se calcula que el PIB de ese país “pierda 6.4 puntos al retroceder de 2.5% a -3.9%, es decir que la riqueza que se calculaba que iba a crear la sociedad mexicana en 2020 tiene, en tasa de crecimiento, una fuerte caída de 256%”, explicó Ignacio Martínez coordinador de Lacen-Unam.

Pese a las reducciones en la mayoría de capitales, Bill Gates, cofundador de Microsoft, se ubicó nuevamente en el segundo lugar con un patrimonio neto de US$ 98,000 millones, seguido Bernard Arnault, propietario del grupo de artículos de lujo Lvmh, que con US$ 76,000 millones logró sobrepasar en esta edición a Warren Buffett, presidente y director ejecutivo de Berkshire Hathaway, quien se ubicó en el cuarto lugar con US$ 67,500 millones.

Cerrando el top cinco se encuentra el fundador de Oracle, Larry Ellison, con una fortuna de US$ 59,000 millones. Este magnate escaló desde el puesto siete en 2019 al quinto lugar en esta ocasión, gracias a que es uno de los principales partidarios del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el sector tecnológico y que actualmente está trabajando en herramientas tecnológicas que ayuden a combatir la expansión del Covid-19.