Los organizadores de los Juegos Olímpicos de Tokio, que se inauguran el viernes, se han esforzado por reducir costes del mayor evento deportivo mundial después de la aparición del COVID-19, aunque algunas cifras siguen siendo impresionantes:

US$ 14,800 millones

Es el presupuesto oficial de los Juegos, que incluye los algo más de US$ 2,500 millones de sobrecoste por el aplazamiento de un año como consecuencia de la pandemia y las ‘contramedidas’ tomadas frente al coronavirus.

La factura final, no obstante, debería ser aún mayor. En el 2019, la Comisión de cuentas de Japón estimó que el presupuesto oficial no incluía los más de US$ 10,500 millones invertidos por el Estado para los Juegos del 2013 a 2018.

15,490 deportistas

Unos 11,000 deportistas, procedentes de más de 200 países y territorios, participarán en los Juegos Olímpicos, a los que hay que añadir los 4,400 que lo harán en los Paralímpicos.

Además, otras 50,000 personas (entrenadores, auxiliares, jueces, periodistas, etc.) llegarán a Japón desde el extranjero, un número reducido drásticamente con respecto a las previsiones iniciales.

49% de mujeres

Por primera vez en la historia de los Juegos, todos los deportes tendrán representación femenina en Tokio 2020, que llega al 49% del total de deportistas (y al menos el 40.5% en los Paralímpicos, un récord).

También por primera vez, el Comité Olímpico Internacional (COI) estipuló que cada delegación nacional debería estar representada en el desfile de la ceremonia de apertura por dos abanderados, un hombre y una mujer.

No obstante, el Comité Organizador de los Juegos se vio salpicado a comienzos de año por un escándalo sexista provocado por su presidente, el octogenario Yoshiro Mori. Este antiguo exprimer ministro dimitió tras haber declarado que las mujeres hablaban demasiado durante las reuniones.

33 deportes

Los Juegos de Tokio contarán con 33 deportes, de los cuales cuatro aparecen por primera vez en el programa olímpico: surf, skateboard, escalada y kárate.

El béisbol/sóftbol, uno de los deportes más populares en Japón, regresa a unos Juegos después de estar presente por última vez en Pekín 2008. También se han ampliado las modalidades en otros deportes, como el BMX freestyle y el básquetbol 3x3.

Los Juegos Paralímpicos (24 de agosto al 5 de septiembre) tendrán 22 deportes, con la novedad del bádminton y el taekwondo.

43 instalaciones

Tokio 2020 cuenta con 43 instalaciones olímpicas y paralímpicas, de las que 25 ya existían, otras 10 son temporales y 8 han sido construidas para la ocasión, entre ellas el Estadio Olímpico, escenario de las ceremonias de apertura y clausura, la mayor parte de las pruebas de atletismo y de algunos partidos de fútbol.

Durante las pruebas, el ambiente será diferente al habitual en unos Juegos como consecuencia de la decisión, en el último momento, de las autoridades japonesas de cerrar al público casi la totalidad de las instalaciones ante el incremento de los casos de COVID-19 en el archipiélago.

Varias competiciones se celebrarán fuera de la capital: el ciclismo en ruta tendrá como escenario el mítico Mont Fuji, a unos 100 km al oeste de la capital, el surf se disputará en una playa a 100 km al este, mientras que el maratón y la marcha se han deslocalizado a 800 km al norte, en Sapporo, para evitar el fuerte calor de Tokio.

Los torneos de béisbol/sóftbol se disputarán en Yokohama (al sudeste de Tokio) y Fukushima, en el noroeste del país, una región marcada por el sismo, el tsunami y el posterior accidente de su central nuclear en el 2011. Esta misma región, en el departamento de Miyagi, albergará también algunos encuentros de fútbol.

20,000 test antiCOVID

Los organizadores de Tokio 2020 estiman que a lo largo de los Juegos se llevarán a cabo unos 20,000 test antiCOVID a diario.

En caso de resultar positivo, el deportista implicado no podrá tomar parte en la competición y quedará inmediatamente aislado, incluso hospitalizado si fuera necesario.

6.21 millones de teléfonos

Por primera vez en la historia olímpica, las 5,000 medallas que se repartirán en estos Juegos han sido fabricadas con materiales 100% reciclados, procedente de la recuperación de más de seis millones de viejos teléfonos y otros aparatos electrónicos. De las más de 79,000 toneladas recuperadas, se extrajeron 32 kg de oro, 3,500 kg de plata y 2,200 kg de bronce.

160,000 preservativos

Pese a que se ha pedido a los deportistas “evitar cualquier contacto físico innecesario” para impedir la propagación del COVID-19, los organizadores han previsto distribuir gratuitamente 160,000 preservativos... después de los Juegos.

Supuestamente, los deportistas deberían llevarse esos condones “a sus respectivos países” y utilizarlos en “campañas para aumentar la conciencia” en la lucha contra el sida, explicaron los organizadores.