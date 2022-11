FOTOGALERÍA. Warren Buffett cuenta con una de las mayores fortunas y no es solo por ser un verdadero gurú de las finanzas, sino también por 10 hábitos en la vida diaria que incluso nos sirven para ganarle a la inflación según Serah Louis en Yahoo Finance, según el portal Yahoo.

Buffett puede tener miles de millones de dólares a su nombre, pero a diferencia de otras celebridades y gurús financieros, prefiere vivir la vida de manera simple.

El ícono inversor practica lo que predica cuando se trata de disciplina financiera, ahorro y pago de deudas.

Eso vale la pena en tiempos de problemas financieros como este. Considere lo que Buffett dijo durante la reunión anual de accionistas de Berkshire Hathaway en mayo, cuando reconoció que la inflación ya era uno de los mayores problemas de la economía.

Cuando se le preguntó si la inflación “estafa a los inversionistas de acciones”, respondió: “La inflación también estafa al inversionista de bonos. Estafa a la persona que guarda su efectivo debajo del colchón. Estafa a casi todos”.

Teniendo en cuenta que la tasa de inflación subió enormemente después de eso, y ha estado cayendo muy lentamente desde que la FED ha estado sacando las armas pesadas para hacer frente al aumento de los costos, no ha mejorado mucho desde esa reunión.

Y cuando uno de los inversores más exitosos del mundo dice que es difícil llegar a la cima en un entorno como este, probablemente sea un buen momento para aplicar algunas estrategias bien probadas para apretarse el cinturón. Aquí hay 10 formas en que la frugalidad de Buffett puede ayudarlo a ahorrar y gastar de manera inteligente.

1. Vive en la misma casa que compró en 1958

Si bien muchos multimillonarios compran propiedades inmobiliarias caras, Buffett pagó originalmente 31.500 dólares por su casa en Omaha, Nebraska, que son alrededor de 318.600 en dólares de hoy, y ha vivido allí durante más de 60 años.

Sin embargo, su casa no es pequeña. La casa de 6.570 pies cuadrados y cinco habitaciones ha tenido muchas renovaciones y adiciones a lo largo de las décadas y hoy tiene un valor de alrededor de 1 millón de dólares. También está protegido por vallas y cámaras de seguridad.

Buffett no tiene planes de mudarse, llamando a la casa “la tercera mejor inversión que he hecho” en una carta de 2010 a los accionistas de Berkshire Hathaway.

2. Rara vez pide préstamos

La hipoteca única de Buffett fue sobre una casa de vacaciones en Laguna Beach, California, que compró en 1971, aunque ciertamente tenía el efectivo para pagar la propiedad junto al mar cotizaba en 150.000 dólares.

Le dijo a CNBC que obtuvo el préstamo hipotecario a 30 años porque “pensé que probablemente me iría mejor con el dinero que con una compra total de la casa”.

Decidió usar el dinero extra disponible para comprar acciones en Berkshire Hathaway, la compañía que le trajo miles de millones.

3. Compra el desayuno barato

Si bien Buffett podría simplemente hacer que un chef personal le prepare un desayuno gourmet, a menudo toma Mickey D’s en su camino al trabajo. Dice que no le gusta gastar más de 3.17 dólares en su comida de la mañana.

“Cuando no me siento tan próspero, podría ir con los 2.61 dólares, que son dos hamburguesas de salchicha, y luego las preparo y me sirvo una Coca-Cola”, dice en el documental de HBO de 2017 Becoming Warren Buffett.

Continúa: “3.17 dólares es una galleta de tocino, huevo y queso, pero el mercado está a la baja esta mañana, así que dejaré pasar los 3.17 dólares y me quedaré con los 2.95 dólares”.

4. No derrocha en marcas

A Buffett no le gustan mucho los trajes de diseñador o el último modelo de iPhone.

Confió en su teléfono plegable de 20 dólares durante años antes de cambiarlo por un teléfono inteligente Apple en 2020.

El Oráculo de Omaha evita los gastos innecesarios y dijo una vez: “No ahorres lo que queda después de gastar, sino gasta lo que queda después de ahorrar”.

5. Ya no invierte con dinero prestado

“Nunca he pedido prestada una cantidad significativa de dinero en mi vida. Nunca. Nunca será. No me interesa”, dijo a los estudiantes de Notre Dame en 1991.

Aunque un joven Buffett una vez pidió prestado el 25% de su patrimonio neto para comprar acciones, advierte a los inversores que no repitan el mismo error.

Incluso los inversores de acciones calificados le dirán que pedir prestado para invertir puede ser riesgoso.

6. Compra autos rebajados

Muchos multimillonarios y multimillonarios tienen una colección de llamativos autos deportivos y modelos antiguos en sus garajes, pero supuestamente Buffett prefiere automóviles reparados que pueda adquirir a precios reducidos.

Se actualizó de su Cadillac DTS 2006 a un Cadillac XTS por solo 45.000 dólares en 2014.

“La verdad es que solo conduzco unas 3.500 millas al año, por lo que compraré un auto nuevo con poca frecuencia”, dijo a Forbes.

7. Encuentra formas creativas de ahorrar

Cuando nació el primer hijo de Buffett, convirtió un cajón de la cómoda en un moisés. Para su segunda, tomó prestada una cuna.

“Si compras cosas que no necesitas, pronto venderás cosas que necesitas”, dice el multimillonario.

Eche un buen vistazo a sus compras y descubra dónde puede reducir.

8. Hace lo que ama

Buffett atribuye parte de su éxito a su pasión por invertir.

“Tienes que amar algo para hacerlo bien”, dice, instando a las personas a aceptar los trabajos que aman en lugar de los puestos que se ven bien en su currículum.

Incluso si no puede dejar su trabajo de tiempo completo para concentrarse en las cosas que realmente disfruta, puede concentrarse en pasatiempos asequibles. El propio Buffett disfruta de los juegos de cartas y toca el ukelele.

9. Usa efectivo, no crédito

Si bien la mayoría de nosotros preferimos la conveniencia de una tarjeta de crédito para nuestras compras diarias, Buffett usa efectivo.

Le dijo a Yahoo Finance en 2019 que usa efectivo “98% del tiempo”. Si estoy en un restaurante, siempre pago en efectivo. Simplemente es más fácil”.

Si bien el método puede parecer un poco anticuado, depender menos de su tarjeta de crédito puede evitar que gaste dinero que no tiene.

Usar la mayor parte de su crédito disponible, o peor aún, atrasarse en sus pagos mensuales, daña su puntaje crediticio.

Si tiene dificultades para pagar la deuda de su tarjeta de crédito, podría considerar agruparla en un préstamo de consolidación de deuda con una tasa de interés más baja.

10. Todavía recorta cupones

Buffett es un fanático de las buenas ofertas y una vez invitó a su amigo y compañero multimillonario Bill Gates a una comida en su restaurante de comida rápida favorito con, sí, cupones.

“¿Recuerdas la risa que nos reímos cuando viajamos juntos a Hong Kong y decidimos almorzar en McDonald’s? Te ofreciste a pagar, rebuscaste en tu bolsillo y sacaste… ¡cupones!” Gates escribió en una carta anual de 2017.

“Melinda acaba de encontrar esta foto mía y de ‘la gran gastadora’. Nos recordó cuánto valoras una buena oferta”.