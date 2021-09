Los argentinos acudirán a las urnas el 12 de setiembre en una votación primaria que medirá la solidez política del Gobierno peronista federal y la oposición antes de las elecciones legislativas del 14 de noviembre. Esta guía lo ayudará a saber a qué estar atento el domingo:

1. ¿Qué está en juego en las elecciones?

En las elecciones de noviembre, la mitad de los asientos de la Cámara de Diputados y un tercio de los del Senado están en juego en el Congreso argentino. En un sentido más amplio, las elecciones primarias del domingo sirven como un referéndum informal sobre los dos primeros años en funciones del presidente Alberto Fernández y su coalición peronista. También podría brindar algunas señales tempranas para la carrera presidencial del 2023. El alcalde de la ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, figura clave de la oposición, es considerado un probable candidato presidencial en dos años, y su vicejefe de Gobierno, Diego Santilli, está en la boleta de la provincia de Buenos Aires. Dado que votar en las primarias es obligatorio, la elección sirve como una gran encuesta de opinión antes de la votación final legislativa.

2. ¿Cuáles son las principales diferencias entre las dos principales coaliciones?

A pesar de que una serie de partidos se postulan en las primarias, los argentinos se dividen en gran medida entre la coalición populista de Fernández, Frente de Todos, y la coalición más favorable a los inversores, Juntos por el Cambio. El Gobierno de Fernández nunca ganó credibilidad a los ojos de los inversores extranjeros después de una serie de decisiones desfavorables para las empresas, como caer en default con su deuda extranjera y endurecer los controles de capital. La oposición, liderada por protegidos del expresidente Mauricio Macri, pretende abrir el país a la inversión y el comercio extranjeros, aunque Macri no logró administrar bien la economía durante su mandato.

3. ¿Por qué hay tan pocas encuestas públicas antes de las elecciones?

Las encuestadoras están evitando pronosticar públicamente las intenciones de los votantes después de una mala experiencia durante la última elección primaria en agosto de 2019, antes de las elecciones presidenciales. En aquel entonces, muchas encuestadoras sugirieron que Macri perdería las primarias ante Fernández por no más de cinco puntos porcentuales, una brecha que probablemente podría recuperar en la votación final. Pero, en su lugar, perdió por 16 puntos, lo que provocó una venta masiva de activos argentinos. El peso perdió el 18% de su valor solo en la semana posterior a esa primaria. Macri culpó a las firmas de encuestas por equivocarse.

“Las acciones parecen descontar un empate técnico en la provincia de Buenos Aires. ¿Qué tan probable es eso? Ese es, aproximadamente, el promedio de todas las encuestas. ¿Qué tan confiables son? No mucho, ya que las encuestadoras deben lidiar con restricciones sanitarias en su ya complicada labor”, dijo Pablo Waldman, responsable de estrategia de StoneX Argentina.

4. ¿Cuáles son las carreras clave a seguir?

Las dos carreras clave son la ciudad y la provincia de Buenos Aires. Juntas, constituyen casi el 40% de la población de Argentina. En la provincia, una aliada de Fernández, Victoria Tolosa Paz, encabeza a los candidatos del Gobierno a la Cámara de Diputados. La principal coalición de oposición tiene dos candidatos en esa primaria, Santilli y Facundo Manes, que prometen apoyarse mutuamente después de las elecciones del domingo. En la ciudad, la líder de oposición María Eugenia Vidal está compitiendo contra una serie de candidatos, incluido el economista libertario Javier Milei, cuyo grandilocuente estilo le ha hecho ganar algunos votantes.

5. ¿Cómo impactarán las elecciones legislativas en las negociaciones de Argentina con el FMI?

Argentina adeuda al Fondo Monetario Internacional US$ 45,000 millones derivados de un acuerdo otorgado al Gobierno de Macri en el 2018 que no logró estabilizar la economía. Las negociaciones para refinanciar el acuerdo nunca consiguieron avances concretos desde que Fernández asumió el cargo. Con una desastrosa historia entre el FMI y Argentina, las elecciones legislativas se han convertido en un obstáculo político para el presidente antes de que pueda considerar un nuevo acuerdo con la organización de Washington. Los analistas también señalan que, si la coalición de Fernández no logra buenos resultados, la seguridad de que el ministro de Economía, Martín Guzmán, continúe en el cargo podría quedar en peligro.

6. ¿Cómo afectará el COVID-19 las elecciones?

Más de 17,500 centros de votación abrirán en todo el país a las 8 a.m., hora local, pero los primeros resultados no se esperan hasta las 11 p.m., ya que las medidas especiales adoptadas con relación al COVID-19 podrían retrasar el recuento de votos.

Los niveles de participación son históricamente más bajos en las primarias en comparación con las elecciones generales, ya que algunos votantes no acuden a las urnas pese a ser obligatorio. “Esperamos una tasa de participación más baja en esta primaria, ya que es posible que algunas personas elijan no acudir a los centros de votación debido al COVID”, dijo Jimena Blanco, directora de investigación para América Latina de la consultora Verisk Maplecroft. La justicia federal también dictaminó que las personas con síntomas de COVID-19 o contactos estrechos con casos positivos no deberían acudir a los centros de votación.

7. ¿Cómo se espera que reaccionen los mercados?

El S&P Merval, el índice bursátil de Argentina, ha extendido sus avances este mes en medio de crecientes señales de que la coalición de Fernández está perdiendo terreno. Los inversores aplaudirían si la coalición gobernante pierde o logra malos resultados, especialmente en la provincia de Buenos Aires. Pero en el corto plazo, queda abierta la pregunta de si una derrota electoral obligaría a Fernández a ser más pragmático o, en su lugar, redoblaría las medidas poco ortodoxas. “Estamos sesgados a creer que esto último dominará. Si es así, mantendríamos una negociación más bien difícil con el FMI”, dice Diego Pereira, economista para América Latina de JPMorgan Chase and Co.