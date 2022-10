La semana pasada, se hicieron apuestas sobre si una lechuga duraría más que el mandato de Liz Truss. La transmisión en vivo del marchitamiento de la lechuga ganó. Seis días después de despedir al ministro de Hacienda Kwasi Kwarteng, junto con todo su programa económico, Truss le dijo al Rey, y luego al público, que ella renunciaba. “No puedo cumplir el mandato por el que fui elegida”.

Truss demostró ser tan poco apta para el cargo como habían advertido muchos de sus detractores cuando los miembros del Partido Conservador la eligieron hace 44 días por sobre Rishi Sunak para dirigir el país. Pero ahora que su partido elige a su cuarto primer ministro desde que David Cameron renunció tras el referéndum del Brexit, ¿hay alguna confianza en que lo hará mejor esta vez?

Sería muy difícil hacerlo peor. Los defensores de Truss intentaron argumentar que sus primeros pasos en falso se debieron a una visión económica ambiciosa mal articulada, y cuya aplicación fue torpe y a destiempo. Pero una confusión de declaraciones sobre políticas, renuncias y renuncias revertidas, todo dentro de las últimas 24 horas, denotó una disfunción subyacente en Downing Street.

Truss perdió a su ministra del Interior, Suella Braverman, el miércoles, aparentemente por una violación del código ministerial al usar su correo electrónico privado, pero claramente también hubo un argumento político sobre inmigración. A esto le siguió el caos en el Parlamento por una moción del Partido Laborista para forzar una votación sobre el fracking.

Los parlamentarios conservadores se debatían entre respaldar su propio compromiso de manifiesto para prohibir el fracking y una orden del Gobierno para respaldar el cambio de sentido. Hubo denuncias de que algunos fueron intimidados y maltratados. La confusión hizo que la líder de la Cámara de los Comunes, Wendy Morton , y su suplente renunciaran y luego desistieran de hacerlo

Incluso aquellos que normalmente encarnan el famoso mantra inglés de “keep calm” en tiempos de guerra cayeron en la incredulidad y la desesperación. Un desahogo fuera de lugar del parlamentario Charles Walker se volvió viral. “Todo este asunto es inexcusable; es un lamentable reflejo del Partido Conservador en todos los niveles”, dijo a la BBC. “Estoy harto de personas sin talento que marcan la casilla correcta, no porque sea de interés nacional, sino porque es de su propio interés personal alcanzar un puesto en el Congreso”.

La frustración de Walker por la incompetencia y el arribismo habla de problemas en el Partido Conservador que se extienden más allá de los problemas de Truss. Sin lugar a dudas, las guerras del Brexit llevaron a un vaciamiento del partido que gobierna desde 2010. Boris Johnson purgó a muchos ministros y legisladores experimentados. Truss siguió el ejemplo de Johnson, congelando a los escépticos hasta que la reacción violenta del mercado la obligó a nombrar a Jeremy Hunt como su ministro de Hacienda para detener la hemorragia.

La experiencia de los últimos años sugiere que todo el enfoque para seleccionar ministros y evaluar las opciones de Gobierno está sesgado hacia aquellos que afirman que pueden predecir resultados y controlar eventos sobre aquellos que reconocen la complejidad y el precio de las compensaciones. Las posiciones ideológicas con demasiada frecuencia superan el debate serio.

Las consecuencias de cuestionar la ortodoxia son brutales. El hecho de que Sunak, un partidario del Brexit desde sus orígenes, fuera dejado de lado por este grupo por denunciar las recetas económicas de Truss lo dice todo. Aquellos que creen en las políticas liberales clásicas, que incluyen un Gobierno más pequeño e impuestos más bajos, deberían estar furiosos: gracias a la mala gestión de Truss han sido catalogados como libertarios radicales, sus ideas caricaturizadas y sus voces desplazadas, quizás durante una generación.

Si hay una última oportunidad para los conservadores, seguramente es esta. Truss anunció que se finalizará la elección de un nuevo liderazgo en una semana, lo que sugiere que el partido intentará unificarse en torno a un candidato y evitará que los miembros del partido deban elegir entre dos candidatos, como exigen las reglas del partido si no hay un solo candidato por consenso. Ese es un tiempo excepcionalmente corto para elegir un líder, aunque el partido solo tuvo una elección hace unos meses, por lo que no es que los candidatos no estén bien examinados.

Las apuestas giran en torno a Sunak —todavía resentido por los partidarios de Johnson— y Penny Mordaunt, popular tanto entre los parlamentarios como entre el público y una parlamentaria sólida, pero con una experiencia gubernamental menos importante. Aparentemente, Hunt se ha descartado para el puesto principal y se espera que permanezca como ministro de Hacienda. Sin embargo, otros contendientes previos, incluidos Braverman o incluso el recientemente destituido Boris, pueden amenazar con prolongar las cosas, así que espere un intenso intercambio de caballos en los próximos días.

Es difícil que la situación actual no mejore, pero quienquiera que reemplace a Truss tendrá muy poco tiempo para restaurar un sentido de competencia, coherencia y misión de Gobierno. Su primer trabajo debe ser establecer el tono adecuado. Eso debería significar que finalmente se prescinde del pensamiento simplista que condujo al callejón sin salida ideológico de los últimos años.

Para volver a tener éxito, el partido necesita facilitar más conversaciones entre sus diferentes alas y verlas representadas en el Gobierno. Si bien la reducción de la carga fiscal debe seguir siendo un plan para el futuro, cuando las finanzas públicas lo permitan, el Gobierno deberá ser creativo sobre las formas de fomentar la inversión y el crecimiento.

Eso debería significar una discusión abierta sobre la inmigración, dado el ajustado mercado laboral de Gran Bretaña y la resolución de las tensiones con Europa sobre Irlanda del Norte para que se puedan reconstruir lazos comerciales y de cooperación más estrechos. Abordar la realidad del Brexit significa, al menos, reconocer sus costos económicos.

El próximo primer ministro puede tener más tiempo que los 44 días y contando de Truss, el mandato más corto en la historia británica, para poner su sello en las cosas. Pero a menos que los conservadores puedan articular una visión convincente de lo que representan, los votantes no los apoyarán en las próximas elecciones.