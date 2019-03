¿Listo para invertir en Venezuela? Banquero considera un fondo

Maynard Holt ya se está planteando cómo invertir en Venezuela.

El máximo responsable del banco de inversiones especializado en energía Tudor, Pickering, Holt & Co., con sede en Houston, dijo el miércoles que está explorando la creación de un fondo de hasta US$ 3,000 millones para invertir en Venezuela, un día después de responder una pregunta al respecto en una conferencia de la industria.

Un moderador en la conferencia CERAWeek IHS Markit preguntó a Holt qué necesitaría si se creara un fondo para inyectar capital en el país latinoamericano en crisis. Holt ve una conexión entre Texas, donde se encuentra la región de petróleo de esquisto más activa del mundo, y Venezuela, hogar de las mayores reservas petroleras mundiales.

"Caracas podría ser Midland, Texas", dijo Holt el miércoles en una entrevista, refiriéndose a la ciudad en el corazón de la prolífica Cuenca Pérmica. "Creemos que Houston está ligada al petróleo y al gas, están 100 por cien vinculados al petróleo y al gas".

Holt dijo que está pensando de dónde vendría el dinero, cómo se estructuraría financieramente dicho fondo y quién lo lideraría. El directivo dijo que tendría que superar los US$ 1,000 millones para tener el impacto necesario en Venezuela. Holt cree que se trata de una oportunidad para que la industria petrolera, a veces difamada, ayude a Venezuela.

Cierre de pozos

Schlumberger Ltd., el mayor proveedor de servicios petroleros del mundo, dijo el martes en CERAWeek que no ha habido ninguna inversión nueva en Venezuela durante mucho tiempo. Ashok Belani, vicepresidente ejecutivo de la compañía con sede en Houston y París, dijo en una entrevista que se han cerrado miles de pozos porque no hay suficientes tanques de almacenamiento.

Holt declaró que no había considerado la creación de un fondo para Venezuela antes de la conferencia, pero dijo que recibió muchos comentarios positivos el miércoles de personas que lo escucharon hablar en el panel.

"Lo que fue una pregunta interesante en un panel podría ser algo que debería hacerse, ya sea por nosotros o por otros", dijo. "Estamos trabajando en ello. Si me dijera hace un mes que íbamos a tener esta conversación, habría dicho: ’Vaya, no me lo esperaba’".