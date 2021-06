Los líderes de las principales agencias globales de la salud, el comercio y las finanzas reclamaron con urgencia a la comunidad internacional US$ 50,000 millones con el fin de facilitar el acceso a vacunas en países desarrollados y financiar otras medidas que aceleren la salida de la pandemia.

En una carta conjunta que publicarán medios de todo el mundo, los responsables de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Banco Mundial (BM), el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Organización Mundial del Comercio (OMC) piden este esfuerzo financiero para evitar una recuperación “a dos velocidades”.

El dinero que reclaman se utilizaría entre otras cosas para vacunar más rápidamente a personas en países en desarrollo, y conseguir así vacunar al 40 % de la población mundial antes de finales del 2021 (al ritmo actual se prevé que el porcentaje sólo sería del 30 %).

“No habrá una recuperación generalizada si no termina la crisis sanitaria, y el acceso a las vacunas es clave para todo ello”, concluyen en la carta conjunta los líderes de la OMS (Tedros Adhanom Ghebreyesus), la OMC (Ngonzi Okonjo-Iweala), el FMI (Kristalina Georgieva) y el BM (David Malpass).

También se invertiría en métodos para aumentar la producción mundial de vacunas anticovid, con lo que se podrían obtener 1,000 millones de dosis adicionales, y asimismo se busca aumentar el suministro de tratamientos, diagnósticos, oxígeno y otras herramientas en la lucha contra el COVID-19 en países en desarrollo.

Estas inversiones, calculan informes recientemente elaborados por el FMI, podrían generar hasta el 2025 una producción global adicional de unos US$ 9 billones, un 60% de ella en países en desarrollo y el resto en países desarrollados.

La petición se emite una vez finalizada la asamblea anual de la OMS, en la que se debatieron formas de acelerar la recuperación de la pandemia, y en la semana previa a la cumbre de líderes del G7 que organiza el Reino Unido, donde la recuperación de la pandemia podría ser uno de los temas clave.

Los responsables de OMS, OMC, BM y FMI recuerdan que en la actualidad la lucha contra la pandemia está siendo muy desigual, por el mayor acceso de las grandes economías y países desarrollados a las vacunas.

“La gran mayoría de la población en países en desarrollo, incluso los trabajadores sanitarios en primera línea, todavía no han recibido ni la primera dosis de la vacuna, y a las naciones de bajos ingresos sólo han llegado un uno por ciento de las dosis administradas”, recuerdan en el comunicado conjunto.

Advierten que el desigual acceso a las vacunas “no sólo deja a millones de personas vulnerables al virus, sino que facilita que nuevas variantes de éste emerjan y se extiendan por el mundo”, lo que acabaría también perjudicando a los países donde las campañas de vacunación están avanzadas.

De los US$ 50,000 millones solicitados, unos US$ 22,000 millones se destinarían al Acelerador ACT, creado hace un año por la OMS para financiar la investigación y redistribuir fármacos y herramientas contra la COVID-19, mientras que otros US$ 13,000 millones se invertirían en una mayor producción de vacunas.