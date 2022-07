La pobreza económica en Ecuador se situó en junio en el 25%, lo que supuso una reducción de más de siete puntos en los últimos doce meses y de dos en el último semestre, mientras que la pobreza extrema se fijó en 10.7%, cuatro puntos menos que hace un año.

Así lo marca en su última encuesta el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), publicada el viernes, en la que se constata que la pobreza ha vuelto a los niveles previos a la pandemia del COVID-19, después de que a mitad de 2020 llegase al 33% y que en junio de 2021 apenas bajase al 32.2%.

Estos datos implican que actualmente uno de cada cuatro ecuatorianos vive por debajo del umbral de la pobreza, con un ingreso mensual menor de US$ 87.57, una tasa aún por encima de los niveles de fines de 2017, cuando se registró el pico más bajo de pobreza en Ecuador, con un 21.7%.

Mientras, pese a su notable descenso, de 14.7% a 10.7% en los últimos doce meses, la pobreza extrema aún no llega a los niveles previos a la pandemia (8.9% en diciembre de 2019) e incluso subió dos décimas respecto al valor de diciembre de 2021 (10.5%).

Así, en la actualidad, al menos uno de cada diez peruanos subsiste con menos de US$ 49.35 al mes, lo que los sitúa en el umbral de la pobreza extrema, en un país donde el salario básico es de US$ 425 y el coste de la canasta básica familiar de alimentos está estimada por el INEC en US$ 751.04 al mes.

Según la última encuesta de pobreza del INEC, en el área urbana la pobreza llegó al 16.7% y la pobreza extrema al 5.2%, mientras que en el área rural la pobreza se ubicó en el 42.9% y la pobreza extrema en el 22.7%.

Por su parte, el coeficiente de Gini, que marca el nivel de igualdad económica de una sociedad, se situó en junio de 2021 en 0.453, en un rango donde 0 es una igualdad absoluta y 1 una desigualdad absoluta.

Para Ecuador este es el índice de Gini más bajo desde que se tiene registro, con un marcado descenso en el último año, ya que hace doce meses este indicador se encontraba en 0.493.