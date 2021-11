Inspectores Fiscales Sin Fronteras (IFSF), un proyecto de la OCDE y del Programa de la ONU para el Desarrollo (PNUD) para ayudar a países emergentes a mejorar la eficiencia de su recaudación de impuestos, contribuyó a recaudar US$ 1,400 millones en ingresos fiscales adicionales desde el 2012.

Según el informe anual de ese organismo, la gran parte de esta recaudación extra hasta el 30 de junio del 2021 procede del continente africano (US$ 989.6 millones), seguido de Asia (US$ 287.8 millones), América Latina y Caribe (US$ 121.8 millones) y Europa del Este (US$ 1.6 millones).

“IFSF sigue ayudando a las administraciones anfitrionas a movilizar los recursos nacionales generando ingresos notables”, indica el documento, que cita la asistencia en auditoría como una de las herramientas que han permitido a las naciones en desarrollo mejorar su sistema de recaudación.

El organismo ha trabajado en más de una treintena de países, entre ellos Colombia, República Dominicana, Honduras, Costa Rica y Perú, en programas ya completados, en algunos experimentales y en otros aún en curso.

El informe destaca los avances alcanzados en proyectos pilotos implementados en países como Colombia y Honduras.

En el caso colombiano, IFSF señaló que las autoridades locales solicitaron ayuda para combatir los delitos fiscales de manera más eficiente. De esta petición nació la primera Unidad de investigación de delitos fiscales en el país.

También al abrigo de IFSF, el Servicio de Administración de Rentas de Honduras (SAR) y la Procuraduría Fiscal de la Federación de México (PFF) “han establecido una asociación oficial para mejorar la capacidad de lucha contra los delitos fiscales y los flujos financieros ilícitos” en Honduras.

En esa iniciativa conjunta iniciada en abril del 2021, más de 100 funcionarios del SAR y de la PFF participaron en el taller de autoevaluación del modelo facilitado por IFSF, la OCDE y el CIAT (Centro Interamericano de Administraciones Tributarias).