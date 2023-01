A man receives a dose of the Pfizer/BioNTech vaccine against COVID-19 at Discovery vaccination site in Sandton, Johannesburg, on December 15, 2021. - Two shots of Pfizer's Covid vaccine offers around 70 percent protection against severe disease from Omicron, according to results of a study published December 14, 2021 in South Africa. Un hombre recibe una dosis de la vacuna Pfizer/BioNTech contra el COVID-19 en el sitio de vacunación Discovery en Sandton, Johannesburgo, el 15 de diciembre de 2021. (Foto de LUCA SOLA / AFP)