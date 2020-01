La última década no ha hecho mucho para inspirar optimismo sobre el futuro del planeta.

Las emisiones por la quema de combustibles fósiles y los cambios en el uso de la tierra desde principios del 2010 han sido equivalentes a aproximadamente 407,000 millones de toneladas de dióxido de carbono. Aproximadamente una sexta parte de todas las emisiones de carbono en la historia humana ocurrió tan solo en la última década.

Dependiendo de las estimaciones utilizadas, las emisiones pueden continuar a ese ritmo durante 10 o, en el mejor de los casos, 20 años más antes de que toda esperanza de evitar más de 2 grados centígrados de calentamiento global se pierda. El camino que mantiene al mundo más cerca de 1.5 C ya es increíblemente estrecho, y la tendencia sigue en la dirección equivocada.

“Las emisiones relacionadas con la energía alcanzaron otro máximo histórico en 2018”, escribió la Agencia Internacional de la Energía (AIE) en la última edición de su perspectiva energética anual. Existe una brecha persistente entre “las expectativas de transiciones de energía rápidas impulsadas por las energías renovables y la realidad de los sistemas energéticos actuales en los que la dependencia de los combustibles fósiles sigue siendo obstinadamente alta”.

Sin embargo, si bien eso es cierto, existe una sorprendente cantidad de evidencia de que la transformación necesaria ha comenzado a desarrollarse, especialmente en la generación de energía, que representa la mayor porción de las emisiones.

Para entender por qué, es necesario comparar las actividades actuales con los escenarios de emisiones futuras que la AIE presentó por primera vez hace poco más de una década, en el 2009. Estos modelaron dos futuros diferentes: un “escenario de referencia” que no asumía nuevas políticas para limitar el carbono, y un “escenario 450” que asumía que los esfuerzos se intensificarían rápidamente para restringir el calentamiento de la Tierra a 2 grados*.

Es difícil argumentar que estamos en un mundo 450. Ese modelo imaginaba que todos los países ricos se unirían a un mercado internacional de carbono para el 2013, con objetivos vinculantes de reducción de emisiones para el 2020. Todas las demás economías importantes se unirían a un mercado similar para el 2021, mientras que acuerdos internacionales separados limitarían las emisiones de los sectores de industria y transporte. A raíz del fracaso de la conferencia climática de Madrid el mes pasado, tal grado de cooperación global parece fantástico. Solo en Europa hemos evidenciado algo así.

Sin embargo, a pesar de todo eso, la generación de energía parece estar más cerca del escenario 450 que el de referencia. Los generadores de electricidad bombearon alrededor de 13,600 millones de toneladas métricas de dióxido de carbono a la atmósfera en el 2017, según el último informe de la AIE sobre emisiones globales. Incluso si la contaminación continúa creciendo a tasas promedio de 10 años este año y el próximo, eso dejaría al mundo cerca de 842 millones de toneladas por debajo del escenario de referencia, y solo 258 millones de toneladas por encima del escenario 450.

Es algo impresionante. Además de la falta de acción política, las energías renovables no subsidiadas no pudieron competir en precio con la energía a base de combustibles fósiles hasta mediados de la década de 2010. Hoy en día, están empezando a socavar incluso las plantas térmicas existentes. Además de eso, en la última década se produjo un cierre nuclear después del accidente de Fukushima en 2011 que agregó cerca de 2.400 millones de toneladas de emisiones de carbono a lo largo de seis años. Si Fukushima no hubiera sucedido, las emisiones de la red ahora estarían más o menos en línea con las expectativas más prometedoras de la AIE para el 2009.

La mejora en la economía de las energías renovables y el deterioro de las perspectivas para la energía a carbón sugieren que la dinámica podría moverse en una dirección aún más positiva durante la década del 2020.

Estas son las buenas noticias. La mala noticia es que, si bien el sector eléctrico se dirige hacia la dirección correcta, representa menos de la mitad de las emisiones mundiales de combustibles fósiles, y las cosas lucen peor, no mejor, en otros lugares. Si bien el ritmo de crecimiento de las emisiones industriales y de transporte se ha desacelerado, no solo no se han inclinado hacia el escenario 450 de la AIE, sino que en realidad están emitiendo más carbono que la proyección de referencia más sucia. Es probable que las emisiones totales de 33,100 millones de toneladas en el 2018 terminen más cerca del escenario de referencia de 34,500 millones de toneladas para el 2020 que la versión 450 de 30,700 millones de toneladas.

Además de todo esto, las estimaciones del 2009 han sido invalidadas por la contaminación bombeada desde entonces. Ya estamos sobregirados en nuestro presupuesto de carbono. Tendremos que esforzarnos aún más durante la próxima década solo para volver al equilibrio.

Aún así, lo que sucedió en el sector eléctrico da aliento. Hace una década más o menos, la idea de una energía con bajas emisiones de carbono económicamente competitiva parecía ciencia ficción. “Parece que la mayoría de los costos unitarios de energía seguirán siendo más altos que los combustibles fósiles”, escribió Nicholas Stern en su influyente revisión del 2006 de la economía del cambio climático, “y las políticas en los próximos 25 años deberían basarse en esta suposición”.

Ese pronóstico finalmente resultó demasiado pesimista. Al igual que con la acción global anterior para abordar las emisiones de azufre y ozono, la reducción de las emisiones de carbono de la generación de energía parece ser un problema sorprendentemente manejable. Si el mundo puede comenzar una transformación similar en el transporte y la industria a lo largo de la década del 2020 y avanzar en el progreso que se ha logrado con la electricidad en los últimos 10 años, aún podría ser posible frenar la adicción que la humanidad tiene al carbono antes de que sea demasiado tarde.

* "450" se refiere a las concentraciones atmosféricas de dióxido de carbono de 450 partes por millón que se consideran coherentes para un calentamiento de dos grados centígrados.

Por David Fickling