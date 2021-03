Las reservas en restaurantes normalmente se disparan cuando un chef gana tres estrellas Michelin.

Pero cuando Clare Smyth se convirtió en la primera mujer británica en recibir dicho galardón por derecho propio el mes pasado, no vendió una sola mesa. El restaurante Core by Clare Smyth tuvo que cerrar debido a las cuarentenas, y tan solo hace unos unos días se enteró que el Gobierno planea aliviar las restricciones a partir del 17 de mayo.

Si bien esperaba la fecha con ansiedad, Smyth dice que será prudente con la reapertura. Después de todo, se vio obligada a cancelar o reagendar 20,000 reservas en el transcurso del año pasado porque las reglas cambiaban constantemente, lo que generó frustración a Smyth y a sus clientes.

En cambio, Smyth se ha centrado en los últimos meses en un servicio de entrega a domicilio llamado Core at Home que, según la chef, ha revelado una demanda acumulada de los ávidos comensales atrapados en casa. El menú básico cuesta 350 libras (US$ 493) para dos, más la entrega, y se agota casi de inmediato.

Los complementos, como 50 gramos de caviar Royal Oscietra con guarniciones (150 libras), 50 gramos de trufa y rebanador Périgord negro (99 libras), un plato de queso (30 libras), y un maridaje de vinos (75 libras por persona) también son populares.

“La gente ha ahorrado mucho dinero este año y quiere gastarlo”, dijo Smyth. “Están en casa y están aburridos. La gente compra caviar, compra trufa, está desesperada por esas experiencias de lujo. Realmente quieren ese tipo de entretenimiento”.

Los restaurantes de Londres han tenido que lidiar con un conjunto de reglas cambiantes en el último año para contener la propagación del coronavirus. Después del primer cierre a principios del año pasado, una iniciativa patrocinada por el Gobierno en agosto para subsidiar comidas de restaurantes llamada Eat Out to Help Out fue un éxito para traer de vuelta a los comensales. Pero luego, los espacios de hospitalidad en Inglaterra enfrentaron un toque de queda a las 10 p.m. un mes después, antes de verse obligados a cerrar por completo a medida que el brote empeoraba.

Incluso si la reapertura se mantiene esta vez, los restaurantes necesitarán ayuda para recuperarse, dijo Smyth. Le gustaría que el Gobierno extendiera la reducción actual del impuesto al valor agregado al 5%.

“Hemos enfrentado enormes costos de personal durante la cuarentena y el propietario no me está dando descuento sobre el alquiler”, dijo.

Smyth creció en una granja en Irlanda del Norte y se mudó a Inglaterra a los 16 años para convertirse en chef. Se entrenó con Gordon Ramsay en su restaurante en Londres antes de mudarse a Mónaco para trabajar con Alain Ducasse.

Después de su regreso a Londres a los 28 años, se unió al restaurante insignia de Gordon Ramsay, convirtiéndose en la guardiana de sus tres estrellas. Se fue en el 2016 y abrió Core, en Notting Hill, Londres, al año siguiente.

No es sorprendente que desee dar la bienvenida a los comensales después del cierre.