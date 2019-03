Juncker: "May no tiene acuerdos en nada, ni en su gobierno ni en el parlamento" Se espera que la primera ministra de Gran Bretaña, Theresa May, pida a la UE una demora para el Brexit, previsto para el 29 de marzo.

Jean-Claude Junker, presidente de la Comisión Europea. (Foto: AP)