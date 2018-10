Juegos Olímpicos Tokio 2020: gastos exceden los US$ 25,000 millones Esto cuadriplica lo que se estimó en la propuesta de Tokio para obtener la sede en 2013, cuando se proyectó una inversión de US$ 829 millones, o US$ 7,300 millones de con la actual tasa de cambio del yen.



El nuevo Estadio Nacional de Japón en construcción para los Juegos Olímpicos de 2020 en Tokio. (Foto: AP) El nuevo Estadio Nacional de Japón en construcción para los Juegos Olímpicos de 2020 en Tokio. (Foto: AP) AP