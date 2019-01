Judíos británicos piden la nacionalidad alemana por el Brexit

Dos de los bisabuelos de Simon Wallfisch fueron fusilados y arrojados a fosas comunes por los nazis y otro murió en un campo de concentración. Pese a todo, este cantante de ópera británico decidió pedir la nacionalidad alemana debido al Brexit.



Una vez al mes desde hace más de un año y medio, este músico manifiesta su oposición al Brexit frente al parlamento británico. Pero en lugar de agitar una bandera europea como otros, lo hace violonchelo en mano y tocado de una peluca blanca al estilo de Mozart.



"Los músicos dependemos de la libertad de movimiento", dice una pancarta agitada por uno de sus simpatizantes, mientras toca con un pequeño grupo de músicos la Oda a la Alegría de Beethoven, el himno de la Unión Europea.



Para conservar la nacionalidad europea pese al Brexit, este cantante de ópera y violonchelista de 36 años decidió recurrir a una ley alemana que le permite recuperar la nacionalidad perdida como reparación por los crímenes cometidos por los nazis.



"Tuve que utilizar una tragedia familiar para garantizar el futuro de mi familia", dice este hombre con dos hijos.



Victoria contra los nacionalistas

Unos 70,000 judíos huyeron de la Europa ocupada por los nazis a Reino Unido en la Segunda Guerra mundial.



Hoy, un número creciente de ellos toma el camino de retorno. Según cifras oficiales de Alemania, en el 2015 solo 43 británicos pidieron la nacionalidad. En el 2016, año del referéndum sobre el Brexit, el número se disparó a 684.



En el 2017, fueron 1,667 y en los nueve primeros meses del 2018 se presentaron 1,229 candidaturas.



"Por un lado, me siento como si traicionase a mis bisabuelos", reconoce Wallfisch. "Por otro, veo en esto una victoria. Convertirme en alemán y seguir siendo el ciudadano europeo que siempre fui, es una victoria contra contra los nacionalistas, los nazis", afirma.



Crisis de identidad

El referéndum del 2016 y la áspera campaña previa evidenciaron las frustraciones de una parte de la población británica, los ignorados por el crecimiento económico.



Paralelamente, el debate hizo emerger tendencias preocupantes: el número de crímenes antisemitas pasó de 52,465 en Inglaterra y Gales en el 2014-2015 a 80,393 en el 2016-2017.



Muchos de los candidatos a la nacionalidad alemana proceden de familias no practicantes. Así, Amelia Hill, periodista del diario The Guardian, explica que creció en una familia no religiosa y que decidió hacerse alemana tras descubrir "con estupor" el resultado del referéndum.



"Estaba muy contenta de decirle a la gente: mi familia va a ser alemana", recuerda. "Sin embargo, cuando aceptaron mi petición y tenía que ir a buscar el pasaporte con mis hijos y mi marido, no dejaba de retrasar el momento".



"De repente, me dije 'esta no soy yo, yo no soy esa persona, esto es un ataque de locura'", agrega.



Las dudas acabaron pasando y Hill decidió que se sentía sobre todo europea. "¿Por qué no podrían mis hijos ser europeos?", se preguntaba. "Me niego a que mi identidad y la de mis hijos cambie por culpa" de quienes votaron por el Brexit.



Mensaje a Alemania

El expresentador de televisión británico Nick Ross asegura haber pedido el pasaporte alemán "para enviar un mensaje a Alemania", como reconocimiento de sus esfuerzos por superar su pasado.



Ross, que tomó esta decisión antes del referéndum, no quiere reprochar a los británicos su decisión, aunque no la apruebe.



Ve en ella una consecuencias de la recesión mundial del 2008-2009 que, con el tiempo, llevó al poder a grupos populistas en Europa y a Donald Trump en Estados Unidos.



La parte más desfavorecida de la población "se rebeló contra todas esas personas engreídas, que parecían seguir prosperando tan bien", dice.



Y descarta completamente irse de Londres. "Soy un acérrimo patriota británico", insiste. "Seguimos viviendo en una sociedad muy libre y, mientras sea así, haré todo lo que esté en mi mano para defenderlo".