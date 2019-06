Jubilados podrían quedarse sin dinero diez años antes de morir

Uno de los problemas más difíciles al que se enfrentan los jubilados de todo el mundo es asegurarse de que su dinero les dura mientras viven.

En Estados Unidos, Europa, Australia y Japón, los saldos de las cuentas de jubilación no aumentan lo suficientemente rápido como para cubrir el aumento de la esperanza de vida, advierte el Foro Económico Mundial en un informe publicado el jueves. El resultado podría ser que los trabajadores sobreviven a sus ahorros diez años o incluso más.

"El tamaño del déficit es tal que requiere medidas" por parte de los responsables políticos, empleadores e individuos, dijo el coautor del informe, Han Yik, jefe de inversores institucionales en el Foro Económico Mundial. A menos que se tomen medidas, las personas mayores tendrán que arreglárselas con menos o posponer la jubilación, dijo. "O uno gasta menos o se gana más".

En Estados Unidos, el foro calcula que las personas de 65 años tienen ahorros suficientes para cubrir solo 9.7 años de ingresos de jubilación. Eso deja al estadounidense medio con una déficit de 8.3 años. Las mujeres, que viven más tiempo, se enfrentan a una brecha de 10.9 años.

El foro asume que los jubilados necesitarían ingresos suficientes para cubrir el 70% de su pago previo a la jubilación, y no incluyó seguridad social u otros pagos de asistencia social del gobierno en el total.

El déficit de ahorro para la jubilación es aproximadamente de 10 años para los hombres en el Reino Unido, Australia, Canadá y los Países Bajos, dice el foro. Las mujeres, que viven más tiempo en esos países, se enfrentan a dos o tres años adicionales de incertidumbre financiera.

A la mayoría de los jubilados del mundo les va bien en comparación con los de Japón, donde la brecha de ahorro para la jubilación es de 15 años para los hombres y casi 20 años para las mujeres.

Si bien los trabajadores japoneses no ahorran menos que otros, tienden a invertir en activos muy seguros que producen pocas ganancias a lo largo del tiempo, dijo Yik. Como resultado, el ahorro promedio en Japón solo es suficiente para cubrir 4.5 años de jubilación.

Por otra parte, la esperanza de vida al nacer de las mujeres japonesas es de 87.1 años, la más alta del mundo, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, y de 81 años para los hombres.

En todo el mundo, los gobiernos y los empleadores han trasladado la responsabilidad de la jubilación a las personas, al pasar de las pensiones tradicionales a los planes de contribución definida, en su mayoría conocidos como planes 401 (k) en Estados Unidos.

"Todos los riesgos que solían tener los gobiernos y los empleadores, los hemos transferido a los trabajadores", dijo Yik.

Según el informe, el tamaño del déficit de ahorro en jubilación colectiva del mundo podría superar los US$ 400 billones en el 2050, frente a los US$ 70 billones en el 2015. El déficit de ahorro en Estados Unidos será el mayor, con US$ 137 billones, seguido de China con US$ 119 billones y la India con US$ 85 billones.

Para abordar el problema, el foro recomienda asegurarse de que más trabajadores estén cubiertos por planes de jubilación en el trabajo. De acuerdo con el informe, los empleadores deberían hacer más para mejorar las opciones de inversión al tiempo que obligan a los trabajadores a ahorrar una cantidad suficiente de sus ingresos.

Menos de la mitad de los 1,900 planes de jubilación gestionados por Vanguard Group inscribe automáticamente a los trabajadores, de acuerdo con un informe publicado por la firma el martes. No obstante, esa cifra ha aumentado rápidamente, duplicándose al 48% el año pasado frente al 24% del 2009.