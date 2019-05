JPMorgan: acuerdos entre biotecnológicas son cuestión de tiempo

Las grandes empresas de biotecnología necesitan desesperadamente adquisiciones, en vista de que los recientes reveses clínicos han exacerbado la necesidad de reforzar sus carteras en decadencia, asegura JPMorgan.

La negociación de acuerdos sigue siendo lo más importante para los inversionistas y es uno de los "factores de cambio más importantes" para el rendimiento de la biotecnología este año, escribieron analistas de JPMorgan dirigidos por Cory Kasimov en una nota el miércoles.

Un trío de empresas de biotecnología de gran capitalización: Amgen Inc., Biogen Inc. y Gilead Sciences Inc. tienen una capacidad sustancial para acuerdos, con aproximadamente US$ 61,000 millones en efectivo a la mano y un potencial acumulado de US$ 112,000 millones en flujo de efectivo libre hasta el 2023, según estimaciones de JPMorgan.

El índice Nasdaq Biotech ha subido menos de 7% en comparación con el año anterior, mientras que el S&P 500 más amplio subió 14%.

"Es solo cuestión de tiempo antes de que la biotecnología de gran capitalización dispare las transacciones significativas, dada la gran flexibilidad financiera y la necesidad de impulsar su crecimiento y diversificar sus motores de ingresos", escribió Kasimov.

Regeneron Pharmaceuticals Inc. y Vertex Pharmaceuticals Inc. no tienen tanta capacidad financiera como sus pares más grandes, pero tienen "suficiente ancho de banda" para hacer acuerdos en los próximos cinco años, dijo.

Los inversionistas en biotecnología que esperan un resurgimiento por los acuerdos pueden obtener algunas pistas sobre qué fármacos experimentales pueden convertirse en objetivos de adquisición cuando se publiquen los resúmenes para la reunión anual de la Sociedad Americana de Oncología Clínica.