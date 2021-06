El abogado de John McAfee en España, Javier Villalba, ha asegurado que durante la relación con su cliente “en ningún momento mostró ningún signo externo que nos permitiera intuir que pudiera acabar de esta manera”, quitándose la vida en la la prisión de Brians 2, tal como han apuntado fuentes penitenciarias.

En una entrevista en Catalunya Radio, el letrado ha añadido, en este sentido, que “en el supuesto de haberlo notado nosotros, inmediatamente lo hubiéramos puesto en conocimiento de la prisión y del tribunal”.

McAfee, de 75 años, fue hallado muerto el pasado miércoles en su celda en la cárcel de Brians 2, en Sant Esteve Sesrovires (Barcelona), el mismo día en que la Audiencia Nacional comunicó su decisión de extraditarlo a Estados Unidos por presunta evasión de impuestos.

Un juzgado de Martorell ha abierto diligencias para practicar la autopsia y determinar las causas de la muerte del programador británico-estadounidense, creador de un conocido software antivirus, que fue detenido el 5 de octubre de 2020 en el aeropuerto barcelonés de El Prat por delitos fiscales en Estados Unidos.

Preguntado por si no cree en la posibilidad de que McAfee se suicidara, el letrado se ha mostrado prudente al aseverar que “no puedo confirmar ese dato” pues “me manejo con documentos jurídicos y quiero esperar el resultado de la investigación policial, de la autopsia y de la segunda autopsia que va a pedir la familia”.

Ha añadido que la familia esperará el resultado de la investigación y entonces “obviamente se pedirá que se depuren responsabilidades” y “contra quién se exigen esas responsabilidades”, porque “esto no puede salirle gratis a nuestro sistema”, ha advertido.

Villalba ha lamentado que se le denegaran todas las peticiones de libertad condicional “de forma cruel y muy rigorista” por parte de la Audiencia Nacional y se ha preguntado si, en caso de habérsele concedido, “hubiera tenido el mismo final”.

“Yo creo que no, creo que es un fallo del sistema que se debería estudiar y tener en cuenta el uso que se hace en este país de la prisión provisional”, ha agregado.

El abogado ha recordado que se le mantenía en la cárcel “por no pagar impuestos”, cuando “tenemos ejemplos de deportistas que ante el impago de impuestos han llegado a acuerdos y no han pisado ni una comisaría ni una prisión en ningún momento y los han solucionado”, por lo que se ha preguntado: “¿por qué este hombre no podía estar al mismo nivel?”.

“No era un delito de sangre, no era un narcoterrorista, no era un pederasta, era un presunto impago de impuestos, pues no había sido juzgado y podía haber sido absuelto” en Estados Unidos, ha zanjado Villalba.