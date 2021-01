El Gobierno de Italia estudia emprender posibles acciones legales contra la farmacéutica estadounidense Pfizer debido al retraso en la entrega de remesas de vacunas del coronavirus, lo que ha ralentizado la campaña de vacunación en el país.

La Abogacía General del Estado valorará lo posible responsabilidad de la casa farmacéutica “en caso de incumplimiento” del contrato y las eventuales acciones a tomar “para proteger los intereses del país y de los ciudadanos”, subrayan los medios.

En los últimos días Pfizer ha reducido las vacunas enviadas alegando dificultades de producción.

Esta mañana, Italia recibió la última remesa con 330,000 dosis, un 29% menos de lo establecido por contrato, una reducción que se repetirá también en las enviadas la semana que viene.

El comisario del Gobierno para la emergencia sanitaria, Domenico Arcuri , ya había adelantado estas acciones contra Pfizer, por las vías civil y penal, porque “la protección de la salud de los ciudadanos italianos no es negociable”, se indica en un comunicado.

“La campaña de vacunación no puede ser ralentizada y mucho menos por el suministro de la segunda dosis a los muchos italianos a los que ya se les ha aplicado la primera”, refirió.

El Gobierno, dijo Arcuri, ha negociado con Pfizer pero este diálogo “no ha surtido los efectos deseados” y la compañía no solo no enviará a Italia las dosis que no han llegado esta semana sino que ha comunicado nuevos retrasos en las remesas.

Italia está a la cabeza de la Unión Europea en número de dosis suministradas, un total de 1′226,321, mientras que son 5,864 las personas que han recibido la primera y segunda dosis de Pfizer y están ya totalmente vacunadas contra el Sars-Cov-2.

La mayor parte de las dosis las han recibido trabajadores sanitarios mientras que ya se ha empezado a vacunar a los mayores de ochenta años.

Italia, que mantiene a la mayoría de sus regiones en alerta y con un aumento de las limitaciones, registró 10,497 nuevos contagios y 603 muertos entre el lunes y ayer martes.

Esto aumenta el balance a un total de 83,157 víctimas mortales y 2′400,598 personas contagiadas desde que se desatara la pandemia en el país, a mediados de febrero del 2020.