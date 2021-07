La Corte Suprema de Israel despejó el domingo el camino para que las parejas del mismo sexo tengan hijos a través de madres sustitutas, una medida aclamada por legisladores y activistas como una victoria para los derechos de las personas LGBTQ.

El tribunal dictaminó en 2020 que una ley de subrogación, que amplió el acceso a las mujeres solteras pero excluyó a las parejas homosexuales, “dañaba de manera desproporcionada el derecho a la igualdad y el derecho a la paternidad” y era ilegal.

La corte le dio al gobierno un año para redactar una nueva ley, pero el Parlamento no cumplió con el plazo. El tribunal dijo el domingo que “dado que durante más de un año el estado no hizo nada para promover una enmienda apropiada a la ley, el tribunal dictaminó que no puede tolerar el continuo daño grave a los derechos humanos causado por el acuerdo existente de subrogación”.

El cambio en la ley entrará en vigor en seis meses para permitir la formación de pautas profesionales, dijo la corte. Aguda, un grupo activista israelí LGBTQ, dijo que el fallo es un “hito histórico en nuestra lucha por la igualdad”.

El legislador ultraortodoxo y exministro del Interior Aryeh Deri escribió en Twitter que la decisión del tribunal fue otro golpe serio a la identidad judía de Israel y que “la mayoría de la nación desea salvaguardar la tradición de Israel, preservando los valores familiares judíos”.

El viceministro de Relaciones Exteriores, Idan Roll, quien es gay, declaró: “Estoy seguro de que la mayoría de la nación ama y respeta a mi familia judía que fue creada a través de la subrogación”.

Etai y Yoav Pinkas Arad, la pareja gay que apeló ante tribunal contra la ley de subrogación en 2010, dijeron que el fallo “es un gran paso para la igualdad no solo para LGBTQ en Israel, sino para la igualdad en Israel en general”.

Según las regulaciones existentes, las parejas israelíes del mismo sexo que buscan convertirse en padres no pueden contratar a una madre sustituta y, a menudo, se ven disuadidas por los costos adicionales de encontrar una en el extranjero.

El Estado argumentó que la ley estaba destinada a proteger a las madres sustitutas, pero el tribunal dictaminó que era posible lograr un equilibrio sin discriminar.

En contraste con gran parte del conservador Medio Oriente, Israel es generalmente tolerante con su comunidad LGBTQ. Los homosexuales sirven abiertamente en el ejército y el Parlamento, y muchos artistas y animadores populares, así como el actual ministro de Salud, son abiertamente homosexuales. No obstante, persisten obstáculos, incluida la ausencia de matrimonio civil entre personas del mismo sexo.