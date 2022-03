La Oficina de Fraudes Graves (SFO) del Reino Unido está investigando a un grupo de compañías de seguros londinenses por soborno y corrupción, según personas familiarizadas con la investigación.

La agencia antifraude está examinando la forma en que las empresas, entre ellas Jardine Lloyd Thompson de Marsh & McLennan Cos. y Tysers Insurance Brokers Ltd. obtuvieron negocios en Sudamérica, dijeron las personas, que pidieron no ser identificadas por tratarse de un asunto privado. La investigación se ha estado llevando a cabo por años, pero la SFO aún no la ha hecho pública. La investigación se extiende más allá de las dos empresas a otros rincones del mercado de seguros de Londres, aunque son menos de cinco empresas las que están siendo investigadas, dijo una de las fuentes citadas.

La investigación está vinculada a una pesquisa del Departamento de Justicia de Estados Unidos sobre corrupción en el fondo estatal de seguros de Ecuador, Seguros Sucre. La aseguradora, que está en proceso de liquidación, es un emblema de la cultura de corrupción que ha mantenido al expresidente Rafael Correa en un exilio autoimpuesto en Bélgica. El expresidente de Seguros Sucre y un exempleado de JLT se declararon culpables de cargos de lavado de dinero en EE.UU.

Gran parte de la corrupción en el caso de Seguros Sucre llega más allá de las fronteras de Ecuador, con vínculos con Londres y el mercado de seguros más grande del mundo. Tysers y JLT tienen un largo historial como corredores en Lloyd’s of London, un mercado de suscriptores e intermediarios que tiene más de tres siglos de antigüedad. En los últimos años, el mercado ha estado en la mira por acusaciones de conductas impropias de los miembros del personal y una cultura de alcohol y misoginia.

“Esta no es una investigación de Lloyd’s y, en cualquier caso, Lloyd’s no regula a los corredores”, dijo Lloyd’s. “Sin embargo, en la medida en que algo salga a la luz como resultado de la investigación que esté directamente relacionado con Lloyd’s, entonces Lloyd’s, por supuesto, considerará esa información cuidadosamente”.

Un portavoz de la SFO declinó comentar si se estaba llevando a cabo una investigación. El Departamento de Justicia de EE.UU. y Seguros Sucre no respondieron a correos electrónicos solicitando comentarios.

Sobornos en Ecuador

Entre 2013 y 2017, se entregaron millones de dólares en sobornos a funcionarios del Gobierno ecuatoriano para que los corredores obtuvieran y mantuvieran negocios con Seguros Sucre, según una presentación ante un tribunal estadounidense.

Marsh dijo en sus resultados financieros de 2021 que el Departamento de Justicia no tenía intención de presentar cargos en su contra y solicitó la devolución de US$29 millones en supuestas ganancias brutas. JLT aceptó en principio esta resolución, y la compañía registró un cargo por esta cantidad en el cuarto trimestre de 2021.

“Este asunto está relacionado con un exempleado de JLT Re Colombia, derivado de actos que tuvieron lugar en Ecuador entre 2014 y 2016, antes de la adquisición de JLT en 2019″, dijo un portavoz de Marsh en un comunicado enviado por correo electrónico. “JLT informó voluntariamente este asunto a las autoridades policiales en 2018 y está cooperando con sus investigaciones en curso”.

Tysers dijo en su estado financiero de 2020 que “recibió una notificación de las agencias de aplicación de la ley del Reino Unido y EE.UU. de que es objeto de investigaciones por sospechas de soborno y corrupción en relación con la conducta histórica entre 2013 y 2017″.

“Estamos cooperando con las investigaciones en relación con la conducta histórica con respecto a un antiguo cliente en un territorio específico”, señaló Tysers en un correo electrónico a Bloomberg. “No se han presentado cargos contra Tysers”.