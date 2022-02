La madrugada del miércoles 23 de febrero el presidente ruso Vladimir Putin anunció una operación militar en Ucrania, con lo cual dio inicio a la invasión del territorio ucraniano. Las consecuencias se dieron al día siguiente, en donde líderes mundiales condenaron el ataque.

En Perú, funcionarios dieron a conocer los impactos de este ataque militar que en su primer día dejó 137 muertos, entre civiles y soldados ucranianos.

El ministro de Economía y Finanzas, Oscar Graham, señaló que la guerra entre Ucrania y Rusia sí tendrá un impacto en las importaciones peruanas, provocando un alza en sus precios.

Rusia y Ucrania representan alrededor del 29% de las exportaciones mundiales de trigo, el 19% de los suministros mundiales de maíz y el 80% de las exportaciones mundiales de aceite de girasol. Además, Rusia es el tercer productor de petróleo del mundo y el segundo exportador.

Por su parte, el ministro de Comercio Exterior y Turismo, Roberto Sánchez, dijo que el citado conflicto afectará mínimamente a las exportaciones peruanas.

Impacto en el Foro APEC

Rusia forma parte del Foro de Cooperación Económica de Asia Pacífico (APEC). Junto a Rusia conforman este bloque otras 20 economías, entre ellas Perú.

El APEC representa el 60 % del PBI mundial y el 50% del comercio global, con un mercado de unos 2.850 millones de consumidores y tiene como objetivo establecer una zona de libre comercio entre las 21 economías miembros (Australia, Brunei Darussalam, Canadá, Chile, China, Hong Kong, Indonesia, Japón, Corea, Malasia, México, Nueva Zelanda, Papua Nueva Guinea, Perú, Filipinas, Rusia, Singapur; Taipei-China, Tailandia, Estados Unidos y Vietnam).

¿Qué sucederá con este Foro considerando que Rusia forma parte de él? Al respecto, el exministro de Comercio Exterior y Turismo, Edgar Vásquez, explicó a Gestión.pe que este foro, como su mismo nombre lo indica, está dedicada a la cooperación económica entre los países miembros, por lo que el conflicto militar político no se involucra.

“Lo primero es que no habría un espacio de reunión en este foro para abordar esta materia (la invasión rusa). Tampoco el foro es un acuerdo comercial (Tratado de Libre Comercio) por lo que no hay acuerdos de eliminación de aranceles o compromisos vinculantes entre los países, entonces no hay una relación directa”, precisó.

Precisó que la cumbre del foro APEC se realiza todos los años y ya desde antes dicha cumbre era compleja puesto que en su momento estuvieron en un mismo lugar los presidentes de Rusia, China, y Estados Unidos, países en continuo conflicto entre ellos.

“Ahora el escenario será más tenso, pero no es el principal escenario donde se desarrollará los movimientos y conversaciones sobre esta situación de Rusia y Ucrania”, sostuvo Vásquez, quien es actual director del Centro de Investigación de Economía y Negocios Globales CIEN-ADEX.

Así, en términos económicos, dijo que la economía rusa es importante, pero no supera a China y Estados Unidos. Explicó que las exportaciones peruanas a Rusia bordean los US$ 194 millones, siendo los principales productos enviados el plomo, productos agropecuarios (uvas, platas, mandarinas y mangos) y acuícolas (pota y filetes de pescado).

Las exportaciones a Ucrania, precisó, alcanzan los US$ 8 millones y entre los productos que se envían figuran elementos de maquinarias y también productos agropecuarios y acuícolas.

De igual manera, dijo que las importaciones conjuntas desde estos países representan cerca de US$ 800 millones. De Rusia se importan fertilizantes agrícolas y piezas de maquinaria, mientras que de Ucrania se importa también piezas de maquinaria y productos del sector hierro y acero.

Impacto logístico

Por su parte Carlos Posada, director ejecutivo del Instituto de Investigación y Desarrollo de Comercio Exterior de la CCL, coincidió en que el Foro APEC no será el punto en donde se busque una solución a un tema geopolítico; y desde la creación del Foro no ha habido un cruce entre las agendas económicas y políticas.

“En APEC no hablamos de países, hablamos de economías y la cantidad de países que lo integran justamente tienen una diversidad política que hasta cierto punto uno podría preguntarse cómo han logrado juntarse. Cada miembro tiene una composición política distinta y a pesar de conocer cada vertiente, en términos económicos han podido encontrar un piso común que es el desarrollo a través la cooperación económica y comercial ”, sostuvo.

De este modo, considerando que el Foro APEC trata de economías, dijo que la economía rusa es importante para este bloque económico y cualquier guerra -generada por esta país u otro- puede impactar dentro del bloque.

“Cualquier situación de tensión militar disminuye y pone una tensión en lo que es corriente comerciales, sobre todo porque se puede afectar la logística, es decir, se cierran carreteras, puertos o se limitan ciertas operaciones, entonces de alguna manera tiene una repercusión”, dijo.

Destacó que Rusia es un importante proveedor de hidrocarburos y petróleo; y es un importante proveedor de trigo en Perú. “El comercio exterior entre ambos países no es muy grande, pero esta reciente invasión puede poner en riesgo las importaciones de trigo”, sostuvo.

Precisó que si Rusia recibe sanciones económicas, ello puede interrumpir los volúmenes que hoy se exportan y cortar las cadenas de abastecimiento de todo lo que requiere el trigo, incluyendo las cadenas de alimentación de otras industrias.

Bajo este contexto, dijo que el trigo ruso se comercializa en el bloque económico de APEC y ahora se deberán buscar otros proveedores, lo que traducirá en el aumento de precios a nivel mundial. “El trigo es muy utilizado para hacer cereales, harina, panes y esto es canasta familiar, entonces es algo importante a considerar en el caso de Perú”, sostuvo.

El dato

El país que acoge el Foro APEC es rotativo. Tailandia asumirá la presidencia este año 2022, Estados Unidos lo acogerá en el 2023 y Perú hará lo propio en el año 2024.