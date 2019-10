La empresa de energía argentina controlada por el estado, YPF SA, debería volver a su negocio principal de extracción de petróleo y dejar de invertir en otros proyectos como scooters, según uno de los aliados más cercanos del candidato presidencial Alberto Fernández.

“Tengo críticas a la administración actual”, dijo Sergio Massa, candidato a diputado por la Provincia de Buenos Aires, en un evento en el Centro Woodrow Wilson en Washington el viernes. “Decidieron invertir en fabricantes de scooters en lugar de invertir en la extracción de petróleo, ¡cuando YPF es una compañía petrolera!”.

Fernández, quien ganó las primarias de Argentina el mes pasado y lidera las encuestas antes de una votación nacional el 27 de octubre, será quien seleccione a los miembros del directorio la junta de YPF si es elegido, dijo Massa, y agregó que no ha discutido candidatos ni perfiles con Fernández ni ha hecho recomendaciones. Las acciones de YPF, que se negociaron con pocos cambios el viernes, aumentaron hasta 2.9% a US$ 9.65 en Nueva York luego de los comentarios de Massa.

Un vocero de YPF declinó hacer comentarios.

El discurso de Massa es la primera señal del equipo de Fernández de que, si es elegido, el exjefe de gabinete cambiará la estrategia de YPF a una dirigida a aumentar la producción. Bajo la dirección de expertos en finanzas designados por el presidente Mauricio Macri, YPF vio caer la producción por segundo año consecutivo en 2018.

Bajo el presidente Miguel Ángel Gutiérrez, socio fundador de la Rohatyn Group, y el director ejecutivo Daniel González Casartelli, exdirector para América Latina en Bank of America Corp, la compañía se centró en apuntalar su balance. Vendió activos, reduciendo los gastos de capital desde hasta US$ 6,000 millones al año durante la administración de la presidente Cristina Fernández de Kirchner –que se postula como candidata a la vicepresidencia de Fernández– a tan solo US$ 3,700 millones durante los años de Macri.

Si bien la producción de petróleo y gas se mantuvo estable, la administración actual trató de impulsar otros negocios, como la inversión en Bird Technologies, una compañía líder en micromovilidad urbana que brinda servicios de movilidad personal a corta distancia mediante la distribución de scooters eléctricos en grandes ciudades.

Los ejecutivos de YPF dijeron en junio que ninguna inversión en un solo proyecto excedería el 0.1% del gasto de capital de la compañía, que pronostican en hasta US$ 4,000 millones este año.