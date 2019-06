Wall Street: Aranceles de Trump a México plantean ‘grave riesgo’

La promesa del presidente Donald Trump de imponer aranceles a los bienes hasta que México detenga un flujo de inmigrantes indocumentados está siendo duramente criticada por analistas y economistas. La preocupación por las guerras comerciales con México y China pesó sobre las acciones de Estados Unidos el viernes, con una caída del S&P 500 hasta 1.4%, su nivel más bajo desde principios de marzo.

A continuación, una muestra de los últimos comentarios:

MUFG, Chris Rupkey

“Si pondrá al mundo al revés con estas sanciones comerciales de America First contra las importaciones de China, las importaciones de automóviles de Europa y ahora la inmigración de México, corre el riesgo de alterar la economía” , escribió Rupkey en una nota.

"Mantenga la vista entrenada en las valoraciones del mercado bursátil, ya que la magnitud de la disminución le dirá cuando los inversionistas han tenido suficiente y se apresuren a la seguridad del efectivo en un mundo cada vez más peligroso e incierto”.

RBC, Lori Calvasina

Calvasina ve “más riesgo a la baja en el S&P 500 a corto plazo”, en parte porque “el mercado todavía no ha retrocedido demasiado”. RBC no espera que se llegue a un “acuerdo comercial con China a corto plazo”, mientras que “el tuit de Trump del jueves por la noche sobre los nuevos aranceles a México probablemente se sumará a la angustia de los inversionistas”.

Deutsche Bank, Torsten Slok

“Esto plantea un grave riesgo para la perspectiva” , escribió Slok en una nota. Agregó que “el comercio con México se basa prácticamente en la cadena de suministro, esencialmente en los automóviles”.

Cowen, Chris Krueger

“En el espacio de unas pocas horas de anoche, Trump volcó todo lo que pensábamos que entendíamos sobre la dirección a corto plazo de la estrategia comercial de la administración” , dijo Krueger. El presidente “reveló un golpe doble que creemos que hará que el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) sea extremadamente difícil de aprobar tanto en México como en Estados Unidos”.

Goldman Sachs, Alec Phillips

Goldman ve las iniciativas de Trump como un “intento de mostrar medidas en el tema de la inmigración mientras presiona a los demócratas del Congreso para que aprueben” el T-MEC. La promulgación del T-MEC antes de las elecciones del 2020 “ya no sería nuestro caso base si estos aranceles se implementan según lo propuesto”.

Estados Unidos importó US$ 352,000 millones en bienes desde México en el 2018 y exportó US$ 265,000 millones; una tasa arancelaria de 5% generaría aproximadamente US$ 18,000 millones en ingresos arancelarios por año, muy por debajo de los US$ 62,000 millones que sumarán los aranceles de 25% ya existentes sobre US$ 250,000 millones en importaciones de China.

Las mayores categorías de importaciones desde México, dijo, incluyen autos y repuestos automotrices (US$ 93,000 millones), computadoras (US$ 27,000 millones), enrutadores (US$ 10,000 millones) y otros productos electrónicos (US$ 17,000 millones).