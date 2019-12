La vulnerabilidad de las ciudades es el mayor reto ambiental de la región latinoamericana, aseguró el vicepresidente de CAF-Banco de Desarrollo de América Latina, Julián Suárez.

América Latina es el continente en desarrollo más urbanizado, con un 80% de su población viviendo en ciudades y un proceso de urbanización que “continúa de manera acelerada”, señaló Suárez dentro de su participación en la cumbre climática COP25 que se celebra en Madrid.

Las ciudades de la región "crecen de manera desproporcionada" y una cuarta parte de sus habitantes vive "en asentamientos informales", recordó.

Todo ello genera retos enormes para las autoridades de los países, como el acceso al agua potable y el saneamiento de aguas sucias; la gestión de residuos sólidos o las redes de distribución de energía en las ciudades, explicó Suárez.

Las ciudades de la región "crecen de manera no planificada", recalcó, y puso como ejemplo que urbes como México DF o Lima "crecen hacia dónde no hay agua".

El responsable de CAF recalcó que Latinoamérica, a pesar de contar con un tercio de toda el agua dulce del planeta, tiene "cada vez más población afectada por el estrés hídrico".

Suárez destacó el objetivo de que CAF evolucione progresivamente hacia una entidad financiera de desarrollo cada vez más centrada en asuntos ambientales y de lucha contra el cambio climático.

"No podemos hablar de desarrollo sin el desarrollo ambiental", afirmó, ya que "la perspectiva climática es transversal".

Los planes de la entidad prevén que en el 2020 el 30% de los proyectos que financie la entidad esté relacionado con el medio ambiente, cifra que subirá a 50% para el 2030.

En este sentido, destacó el éxito de la primera emisión de bonos verdes de CAF, suscrita en noviembre pasado y que logró US$ 750 millones, después de que se esperaban conseguir US$ 550 millones y hubo demanda por US$ 1,200 millones.

Otro gran reto ambiental para Latinoamérica son los océanos, ya que un 50% de la población de la región reside en una franja inferior a 50 kilómetros de la costa.

Se trata de "una gran oportunidad de Latinoamérica para mirar al mar" en pos de su desarrollo, a través de sectores como la pesca sostenible, el turismo o el transporte, aspectos económicos "no desarrollados en todo su potencial" actualmente, resaltó Suárez.

El responsable de CAF destacó también el cambio progresivo de la matriz energética latinoamericana hacia las energías renovables.

Además de la tradicional fuerte presencia de la energía hidroeléctrica en la región, la entidad está apoyando la apuesta de los países por la eólica o la solar.

Suárez citó como ejemplo el “crecimiento impresionante” de la energía eólica en Uruguay, que en menos de diez años supone ya más de 20% de la matriz energética del país.