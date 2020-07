Las nuevas reglas de inmigración de Estados Unidos han generado pánico en los estudiantes venezolanos por tener que regresar a una patria en crisis.

Christian García, quien ganó una beca para terminar la escuela secundaria en Alemania y ahora estudia economía política internacional en College of Idaho, dice que está considerando solicitar asilo político o una pasantía para permanecer en EE.UU. si no puede quedarse con su visa de estudiante.

“Regresar no es una opción para mí”, dijo García. Cuando dejó su ciudad natal de San Cristóbal en el oeste de Venezuela en el 2016, su esperanza era ayudar a sus padres a recuperar su posición después de que la economía colapsó. Abogada y coronel militar hace menos de una década, ahora venden huevos y queso en la carretera al lado de su casa para mantenerse a sí mismos y a un hermano menor. “El país que yo conocía no es el país que existe hoy”, dijo García.

Las reglas de visado dadas a conocer esta semana por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos podrían obligar a los estudiantes internacionales cuyas escuelas no regresen a clases presenciales este otoño a abandonar el país o transferirse. Muchas universidades han dicho que solo impartirán clases en línea para limitar la propagación del nuevo coronavirus. Muchos estudiantes de todo el mundo ahora no están seguros si se verán obligados a abandonar el país, y los venezolanos en particular temen por su seguridad, salud y acceso continuo a la educación.

Estados Unidos ha emitido casi 14,000 visas de estudiante F1 a venezolanos en los últimos cinco años, incluso después de que la Embajada de Estados Unidos cerrara sus puertas en la nación a principios del 2019, luego que el presidente, Nicolás Maduro, echara a la delegación estadounidense por reconocer al líder de la oposición, Juan Guaidó como el presidente legítimo del país.

Cinco millones de venezolanos han huido desde el 2015, luego de enfrentar el hambre, los altos precios y la desnutrición. La nación ahora también está asediada por el COVID-19 y está mal preparada para contenerlo. Los estudiantes de las universidades estadounidenses que se vean obligados a regresar a Venezuela podrían ser vulnerables a la opresión, viviendo bajo un régimen que Estados Unidos ha denunciado públicamente.

“Experimenté lo que es la represión y la violación de los derechos humanos”, dijo Adriana Cisneros, de 23 años, quien se mudó a Texas con sus padres después de meses de protestas antigubernamentales en el 2017, que dejaron más de 120 personas muertas en todo el país. Recientemente terminó un diplomado en Kilgore College y quiere obtener una licenciatura en periodismo.

Cisneros llamó a la nueva regla de visa “radical y cruel”, diciendo: “No tengo familia ni amigos en Venezuela, no tengo nada allá para mí”.

Los estudiantes que no puedan permanecer en EE.UU. tendrían dificultades para continuar su educación en línea desde Venezuela. La nación tiene una de las conexiones a internet más lentas del mundo. En algunas partes de Venezuela, las velocidades son superiores solo a las de Afganistán y Argelia. Esto limitaría la capacidad de los estudiantes para participar en clases virtuales o descargar archivos pesados, como los videos de las cátedras. Los servicios públicos como el agua y la electricidad tampoco son confiables.

“Si esos estudiantes regresan, vivirán una carrera de obstáculos”, dijo el experto en telecomunicaciones y profesor de la Universidad Metropolitana, José María de Viana. “No tendrán las mismas posibilidades de acceso a contenido que sus compañeros. ¿Qué va a pasar cuando tengan un examen y se vaya la luz? El estudiante universitario necesita seguridad”.

La escasez de documentos de identidad venezolanos, como pasaportes y tarjetas de identificación, podrían impedir que muchos estudiantes puedan volver a ingresar a EE.UU., incluso si el Gobierno revoca la regla de la visa.

“Es desconcertante y asusta”, dijo el venezolano Gustavo Cordido, de 27 años, quien actualmente está haciendo una práctica profesional en Microsoft antes del último semestre de su último año en Florida International University en Miami. “Estoy trabajando duro para obtener una oferta de trabajo. Regresar a Venezuela podría ser la total ruina de mis aspiraciones”.