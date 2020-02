El brote de coronavirus puede haber costado miles de millones de dólares en ventas a los sectores minoristas y de servicios de alimentos de China durante la semana del Año Nuevo Lunar, según un importante banco.

Los ingresos perdidos en ventas minoristas y servicios de alimentos durante la semana del Año Nuevo Lunar podrían oscilar entre 20% y 80%, lo que representa una contracción de US$ 31,000 millones a US$ 124,000 millones, luego de que las principales cadenas cerraran tiendas en todo el país, indicó Rabobank en un informe.

Las industrias de China, incluida la alimentación y la agricultura, están sufriendo el impacto inmediato del brote de coronavirus “ya que las ciudades más afectadas están aisladas mientras el resto del país se está resguardando rápidamente”, señalaron analistas de Rabobank encabezados por Ping Chew. El impacto podría ser más grave y duradero si el virus no es controlado en el primer trimestre, indicaron.

Los cierres de tiendas de las empresas minoristas Starbucks, Haidilao, McDonald’s y Yum China se produjeron durante un período en el que se estimaba que el servicio de alimentos y las ventas minoristas aumentarían 8% a US$ 155,000 millones, sostuvo el banco. Las pérdidas solo de los servicios de alimentos podrían sumar entre US$ 8,800 millones y US$ 13,600 millones, señaló.

El alcance del daño total dependerá de cuánto tiempo tarde poder controlar el brote de coronavirus, que hasta ahora ha causado la muerte de más de 1,000 personas en China, indicó Rabobank. Es probable que los sectores de servicios de alimentos de Singapur, Tailandia y Vietnam también se vean afectados en el primer trimestre, debido a la disminución del número de turistas chinos.

Más del informe de Rabobank:

Las necesidades de alimentos y bebidas, como los refrescos, son resistentes al virus, mientras que los alimentos congelados, las comidas preparadas y el agua embotellada pueden verse beneficiados debido a las compras realizadas por pánico.Las bebidas alcohólicas se verán más afectadas, especialmente el baiju, un licor chino que registra entre 30% y 50% de sus ingresos de todo el año con las ventas durante los días de festividades. Las ventas de vino y cerveza también se verán perjudicadas.

El impacto en los productos agrícolas será limitado en el corto plazo, ya que los fabricantes generalmente tienen un inventario de materias primas que dura 45 días, por lo que eso los mantendrá hasta fines de febrero.El consumo de alimento para animales en China se mantendrá estancado en el corto plazo mientras el virus posponga la decisión de los criadores de volver a reponer las existencias de piaras de cerdos y granjas avícolas para consumo humano. Es probable que el consumo de proteínas animales haya disminuido considerablemente en enero y febrero, y la demanda seguirá siendo débil durante el primer semestre de este año si el virus no se controla hasta mayo-junio.